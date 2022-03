Steve Massicotte candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Champlain

Aussi propriétaire du centre de pêche Massicotte et Fils à Sainte-Anne-de-la Pérade, Steve Massicotte a fait cette annonce en compagnie du chef du PCQ, Éric Duhaime.

Le candidat soutient que la gestion sanitaire du gouvernement durant la pandémie est l’une des raisons qui ont motivé sa décision de se lancer. Il devra battre la présidente du conseil du Trésor Sonia Lebel, qui avait été élue avec 52 % des voix en 2018.

Le candidat conservateur admet que la députée de Champlain a fait du bon travail dans le dossier des petits poissons des chenaux : Je ne le cache pas non plus, Mme Lebel a fait un excellent travail dans ce dossier là en particulier, ça a super bien été, on s’en est super bien sorti avec la santé publique, finalement on a eu une saison l’an passé. Dans le fond, j’emmène de quoi de nouveau, j’emmène un nouveau choix pour le comté de Champlain. Ça va être une lutte qui va être difficile. De mon côté, je vais faire mon bout de chemin, je suis une recrue, je vais apprendre, c’est un défi.

Le parti conservateur, en croissance dans les sondages au Québec, compte 859 membres dans le comté de Champlain alors qu’ils étaient une vingtaine, il y a un an.

Avec les informations de Raphaël Brouillette