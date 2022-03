Les voitures électriques, une alternative face au prix élevé de l’essence?

La hausse des prix de l'essence qui se manifeste partout au pays et l’expansion de l'infrastructure pour les véhicules électriques à Thunder Bay pourraient encourager certaines personnes à faire le virage vers des véhicules verts dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Si la hausse du prix du pétrole demeure soutenue, les consommateurs chercheront à réduire leur facture de carburant, explique le professeur en sciences économiques à l'Université d'Ottawa, Jean-Thomas Bernard. Il croit que plusieurs tenteront d'abord de réduire l’usage de leur véhicule ou de s'acheter un véhicule moins gourmand.

Le spécialiste des sujets liés à l'économie de l'énergie estime toutefois qu’il est difficile de prédire si le le prix continuera d’augmenter.

« C’est la perception qu’a le marché [pétrolier] de l’évolution de ce conflit [en Ukraine] qui détermine l’évolution du prix du pétrole. » — Une citation de Jean-Thomas Bernard, professeur en sciences économiques à l'Université d'Ottawa

Ce que le marché nous dit c’est qu’il anticipe une baisse de la production de la Russie , explique-t-il, avant d’ajouter que s’il y a un accord qui est perçu comme raisonnable par le marché pétrolier, le prix chutera rapidement.

Jean-Thomas Bernard cite en exemple l’invasion de l’Irak par les États-Unis au début des années 2000. Le prix à la pompe avait alors connu une hausse importante avant de rechuter quelques jours plus tard.

Intérêt pour la voiture électrique dans le Nord-Ouest de la province

La hausse du coût de l’essence apporte un argument supplémentaire à ceux qui souhaitent devenir propriétaire d’un véhicule électrique tout comme l’annonce de l’expansion de l'infrastructure des véhicules électriques à Thunder Bay.

Le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques à Thunder Bay va tripler au cours de la prochaine année grâce à un financement du gouvernement fédéral. Quatre-vingt-douze bornes de recharge seront ajoutées dans la plus grande ville du Nord-Ouest de l’Ontario. La députée de Thunder Bay-Supérieur Nord, Patty Hajdu, a annoncé un financement de 500 000 dollars vendredi.

Laura Mason affirme que sa voiture électrique est le meilleur véhicule qu'elle a possédé. Photo : Electric Vehicle Association of Northern Ontario

La fondatrice de l'Electric Vehicle Association of Northern Ontario (EVANO), Laura Mason, espère que cette annonce et la montée du prix à la pompe inciteront plus de personnes à considérer l’achat d’un véhicule électrique dans sa région.

« J’espère que [la hausse du prix de l’essence] sera le facteur qui poussera plus de gens à acheter des voitures électriques. » — Une citation de Laura Mason, fondatrice de l'Electric Vehicle Association of Northern Ontario (EVANO)

Propriétaire d’une voiture Tesla depuis deux ans, Laura Mason note un regain d’intérêt autour d’elle pour les voitures électriques depuis la flambée du pétrole.

Ce n'est pas le cas de Réal Deschatelets. Le résident de Schreiber attend la livraison de son camion électrique Ford F-150 d’ici l’automne prochain. Il n’est pas convaincu que le coût de l’essence soit le facteur principal qui poussera les gens autour de lui vers les véhicules électriques. L'engouement est le même, ce sont les mêmes personnes qui sont intéressées par les voitures électriques, croit-il, depuis la montée du prix du pétrole.

Réal Deschatelets, qui habite Schreiber, attend la livraison prochaine d’une camionnette électrique. Il a déjà installé une prise, conçue au Québec, qui lui permettra de charger son véhicule. Photo : Réal Deschatelets

Jean-Thomas Bernard précise que les premières inquiétudes des consommateurs sont l'accessibilité aux bornes de recharge et le prix de vente des véhicules électriques.

Comme tout le monde fait une utilisation différente de la voiture, Réal Deschatelets et Laura Mason encouragent les gens à faire les calculs pour leurs besoins de transport.