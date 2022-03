McDonald’s ferme temporairement ses restaurants en Russie

Au cours des derniers jours, la multinationale, à l'instar de Coca-Cola et PepsiCo, faisait l'objet d'un appel au boycottage sur les réseaux sociaux en raison de son mutisme et de la poursuite de ses activités dans le pays de Vladimir Poutine.

Le conflit en Ukraine et la crise humanitaire en Europe ont causé des souffrances indicibles à des personnes innocentes. Nous nous joignons au monde pour condamner l'agression et la violence et prier pour la paix , a déclaré le PDG de McDonald's, Chris Kempczinski, dans un courriel d'abord transmis au personnel et aux franchisés, puis publié sur le site web de la multinationale.

McDonald's dit opérer dans 850 communautés de Russie et y employer 62 000 employés, que la chaîne de restauration rapide dit avoir l'intention de continuer de rémunérer.

Plusieurs entreprises, comme les grands noms des transactions à crédit Visa et Mastercard, ainsi que Nikea et Ikea, ont déjà mis en pause leurs activités en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine lancée le 24 février.

