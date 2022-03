Leslyn Lewis se lance dans la course à la direction du Parti conservateur

Mme Lewis a annoncé sa candidature mardi, dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux où on la voit s'exprimer à la Chambre des communes.

Elle y pointe les manquements en termes de leadership du premier ministre Justin Trudeau et appelle à la compassion pour tous les Canadiens.

Il ne s'agit pas de qui a raison ni de qui a tort, mais plutôt de qui a droit de prendre part à la conversation, et la seule réponse acceptable est tout le monde, tous les Canadiens et Canadiennes , dit-elle dans la vidéo.

Elle a par ailleurs envoyé un courriel à ses soutiens demandant de l'aide pour collecter les 500 signatures dont elle a besoin pour entrer officiellement dans la course et lancé son site Web de campagne.

Dans cette course pour remplacer Erin O'Toole, Mme Lewis vient rejoindre son collègue ontarien Pierre Poilievre, qui a annoncé ses intentions le mois dernier et qui fait déjà campagne.

Opposée aux mandats de vaccination contre la COVID-19

Leslyn Lewis était arrivée troisième, derrière M. O'Toole et Peter MacKay, lors de la course à la direction du Parti conservateur en 2020. D'abord à peu près inconnue, elle avait bénéficié d'un soutien considérable de la frange sociale du parti et de militants de la base dans l'Ouest canadien, gagnant même la majorité des votes dans la Saskatchewan.

Depuis cette course, l'avocate titulaire d'un doctorat est devenu députée de la circonscription ontarienne de Haldimand-Norfolk. Elle n'a pas reçu de portefeuille de critique pendant le leadership d'Erin O'Toole, de sorte que le public ne l'a pas beaucoup vue à la Chambre des communes.

Mais Mme Lewis s'est parfois retrouvée sous les projecteurs en raison de ses déclarations controversées, qui la placent fermement à droite du spectre politique conservateur.

Elle a notamment vivement critiqué les mandats de vaccination contre la COVID-19 et une promesse de campagne libérale visant à révoquer le statut d'organisme de bienfaisance des centres de grossesse anti-avortement.

L'ancien premier ministre libéral du Québec, Jean Charest, doit annoncer officiellement sa candidature à Calgary jeudi. L'ex-chef du Parti progressiste-conservateur fédéral a obtenu lundi l'appui de la commentatrice Tasha Kheiriddin, qui a songé à poser sa candidature à la chefferie.

Les candidats ont jusqu'au 19 avril pour déclarer leur intention et jusqu'au 3 juin pour soumettre leur demande d'adhésion aux instances.