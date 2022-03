Le nouveau Bureau de l’ombudsman de la santé pour contrer les disparités en soins ?

Il devrait ouvrir au cours de l’année, selon une annonce faite en février dernier par la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN).

Ce Bureau, financé par le gouvernement fédéral, sera dirigé par la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan FSIN pour défendre les intérêts des Premières Nations, en recevant leurs plaintes concernant leur difficile accès aux soins de santé.

Nous savons qu'il existe d'énormes disparités entre les soins de santé des peuples autochtones et de la population générale de la Saskatchewan , note Veronica McKinney.

Elle signale que la province manque de données sur l'étendue de ces disparités, et pense que le bureau de l'Ombudsman pourra recueillir des preuves et révéler l'étendue du problème.

Selon elle, plusieurs raisons empêchent les membres des Premières Nations à ne pas déposer de plaintes officielles lorsqu'ils sont confrontés au racisme dans le système de santé.

Par exemple, Mme McKinney explique que les gens ne savent pas qui contacter, et que leurs plaintes peuvent être transférées d'un secteur à l'autre, créant souvent un sentiment de honte.

Ils sont invités à répéter leurs histoires encore et encore. Quand on y pense, ces choses se produisent généralement aux moments les plus difficiles de leur vie. Et c'est souvent quelque chose qui les traumatise .

La Dre McKinney dénonce une sorte de système déconnecté qui ne permet pas au patient d'être entendu comme il devrait l’être.

Lorsqu'ils ont besoin de soins de santé, ils ne se présentent qu'à la dernière minute, alors que la situation est souvent très désespérée. Peut-être qu'il y a un diagnostic erroné de cancer et qu'il est trop tard pour le traiter .

Il n’y a rien de plus aliénant que d’être victime de discrimination pour un patient vulnérable qui a besoin de soins , indique la professeure de l'Université de la Saskatchewan qui travaille avec le Centre de recherche sur la santé des peuples autochtones, Caroline Tait.

La professeure espère que le Bureau pourra approfondir les données concernant l’accès au soins des Premières Nations. Car il est important, dit-elle, de savoir si les peuples autochtones sont confrontés à des temps d'attente disproportionnés pour des soins comme les greffes d'organes ou les arthroplasties de la hanche.

Caroline Tait aimerait que cette initiative des Premières Nations puisse conduire ensuite à l’ouverture d’un bureau de l’ombudsman pour les communautés métisses.

Avec les informations de Kendall Latimer