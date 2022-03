Une série d’animation pour les enfants d’âge préscolaire créée à Québec

Au cours des deux dernières années, près de 75 personnes ont travaillé à la réalisation de cette série toute québécoise. La comédienne Sophie Cadieux prête sa voix au personnage principal.

La petite dragouille et le chat. Photo : Happy Camper Média

Les Dragouilles, c'est une propriété littéraire très très populaire, que la plupart des gens, qui ont des enfants de 6 à 12 ans, connaissent. Les enseignants aussi. Ç’a été créé il y a 12 ans, aux éditions Michel Quintin. Trois cent vingt-cinq mille livres ont été vendus en 12 années, au Québec seulement. En 2019, la série-soeur, La Petite Dragouille est née , explique Renaud Sylvain, producteur exécutif et président de Happy Camper Média.

Renaud Sylvain, producteur exécutif et président de Happy Camper Média, et Marie Émilie Rowe, réalisatrice Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Comme c’est le cas dans les livres de Karine Gottot et Maxim Cyr, la série d’animation, scénarisée par Anne-Hélène Prévost, met de l’avant des thèmes fondamentaux, tels que l'amitié, la débrouillardise et le jeu, pour parler aux tout-petits. La relation d'amitié entre le narrateur et Petite Dragouille en témoigne bien.

Le narrateur interprété par Benoît Côté, parle avec Petite Dragouille. Vraiment comme un ami, vraiment au même niveau. Pas comme un parent qui s'occupe de la sécurité. C'est vraiment un ami qui "trippe" autant que Petite Dragouille , de souligner la réalisatrice Marie Émilie Rowe.

La Petite Dragouille Photo : coutoisie: Happy Camper Média

La réalisatrice de la série s'est inspirée de sa propre enfance pour nourrir la création.

Dès que j'ai lu les textes, je me suis beaucoup reconnue. Moi, petite, je n'étais pas quelqu'un de studieux ou de sportif, mais je me suis émancipée dans la créativité, dans l’imagination. Là, c'est directement une histoire qui vient mettre en valeur ça chez l'enfant et chez toute personne. D'oser penser autrement, et d'oser penser grand! explique-t-elle.

Ainsi, le regard unique de cette grande exploratrice des petits riens du quotidien se dévoile d’un épisode à l’autre.

Elle n’a pas de pouvoir magique, mais pourtant, elle veut devenir invisible ou trouver un dinosaure dans notre ville. Puis, elle va y arriver par une créativité. D’une façon qu’on n’aurait pas pensée, elle va y arriver. C’est ça qui est le fun aussi. Ses buts sont impossibles. Elle a les mêmes moyens que nous parce qu’elle n’est pas magique, et elle y arrive! , s'enthousiasme Émilie Rowe.

La première saison de la série originale de La Petite Dragouille, en français, est disponible présentement sur TOU.tv. On peut aussi la découvrir les mercredis, jeudis et vendredis matins du mois de mars, sur ICI Télé. Mentionnons que la version anglaise de cette production, qui vise le marché international, est en cours de doublage.