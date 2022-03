Québec 21 encore et toujours contre le tramway

Le doute subsistait depuis l'élection de novembre : est-ce que Québec 21 appuie ou pas le projet de tramway? C'est précisément la question qu'un citoyen de Québec a posée au chef du parti lors de la séance du conseil municipal, lundi. La réponse d'Éric Ralph Mercier était sans équivoque.

On est toujours contre le tramway , a-t-il d'abord affirmé. Dans une longue énumération, il a démoli chaque partie du projet : On est toujours contre le tracé actuel, on est contre la coupe des arbres, on est contre les fils dans les airs, on est contre les intersections bloqués, on est contre la plateforme, on est contre la guerre à l'automobile.

« Rien n'a changé. Je crois que ça ne peut pas être plus clair. » — Une citation de Éric Ralph Mercier, chef de Québec 21

C'est une prise position qui surprend. Après la défaite de novembre dernier, Québec 21 avait laissé entendre qu'il ne s'opposerait plus de façon systématique au tramway.

Déjà-vu

Les consultations publiques de la semaine dernière dans le quartier Montcalm semblent toutefois avoir ravivé l'opposition au projet.

Esquisse du projet de tramway sur le boulevard René-Lévesque Photo : Radio-Canada

Il n'y avait rien pour rallier des sceptiques , a lancé le chef avant de reprocher à la nouvelle administration de ne pas avoir consulté les citoyens, mais plutôt, de les avoir mis devant le fait accompli. C'était une trame narrative identique à celle utilisée par l'administration précédente , a-t-il fait valoir.

Il a également rappelé que l'appui au projet s'effrite. À peine 41% des citoyens y sont favorables selon un sondage publié en janvier par la Ville de Québec.

Alternative

Si Québec 21 revient à la case départ et s'oppose au tramway, il n'offre de projet de remplacement. Le métro léger qu'il défendait en campagne électorale ne fait plus partie des plans.

Le conseiller Jean-François Gosselin, ancien chef du parti, a affirmé avoir toujours espoir que l'administration Marchand va se rendre à leurs arguments et opter pour un projet différent.

Oui, on veut un meilleur transport en commun, a-t-il dit. J'espère qu'au fur et à mesure que les collègues vont prendre connaissance de ce projet-là, on va regarder autre chose.

Jean-François Gosselin, ancien chef de Québec 21 Photo : Radio-Canada

Jean-François Gosselin estime qu'il reste encore trop de zones grises, notamment à propos des coûts réels du projet et des coûts d'exploitation une fois sa mise en service.