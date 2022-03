Apple annonce ses nouveaux appareils iPhone SE et iPad Air

Le patron d’Apple Tim Cook a donné rendez-vous aux fans de la marque à la pomme mardi à 13 h, en direct du Apple Park, à Cupertino en Californie. L’entreprise a dévoilé un nouveau téléphone intelligent iPhone SE, une tablette iPad Air et la nouvelle puce M1 Ultra.

iPhone SE

Apple a annoncé mardi le retour de son modèle d’entrée de gamme de téléphones intelligents, l’iPhone SE. L’appareil sera doté de la technologie 5G, et propulsé par la même puce que l’iPhone 13. L’écran Retina HD de 4,7 pouces téléphone sera aussi recouvert du même verre que celui des modèles iPhone 13 et 13 Pro.

L’iPhone SE se détaillera à 429 $ US à partir du 18 mars prochain.

iPad Air

Le nouvel iPad Air sera propulsé par M1, la puce maison au silicium d’Apple, qui alimente aussi l’iPad Pro de la marque.

La caméra frontale a aussi reçu des améliorations, avec une qualité d’image de 12 mégapixels ultra-large. Apple mise aussi beaucoup sur la fonction Center Stage, qui suit les mouvements du sujet devant l’appareil, afin qu’il demeure dans le cadre.

L’iPad Air sera offert avec ou sans données cellulaires (5G), à partir de 599 $ US dès le 18 mars.

M1 Ultra

Apple ajoute une nouvelle puce maison à sa famille : la M1 Ultra. Selon le géant à la pomme, la puce permet des niveaux de performance à couper le souffle sur le Mac .

L'entreprise a fusionné deux puces M1 Max afin d'obtenir des performances pratiquement doublées. Elle compte notamment un processeur 20 cœurs, une carte graphique de 64 cœurs et jusqu'à 128 Go de mémoire vive.

Il s'agit de la quatrième puce de la marque à voir le jour, après les M1, M1 Pro, et M1 Max. Selon Apple, la M1 Ultra est huit fois plus puissante que le M1.

Mac Studio

Apple promet que les propriétaires de Mac Studio, un nouveau modèle d’ordinateur pour la marque, pourront construire le studio de leurs rêves .

À preuve, l’ordinateur compte de nombreux ports, dont quatre Thunderbolt, un HDMI, deux USB, deux UBS-C et un port pour une carte SD.

La clientèle pourra aussi choisir entre un ordinateur Mac Studio alimenté par la puce M1 Max ou encore la nouvelle puce M1 Ultra. L’appareil sera doté d'une mémoire allant jusqu’à 8 TB.

Le Mac Studio est à son meilleur avec le nouveau moniteur haut de gamme de 27 pouces 5K Studio Display d'Apple. L'écran sera doté de six haut-parleurs (compatibles avec l'audio spatialisé) et d'une caméra ultra-large de 12 mégapixels.

Le support réglable est optionnel, de même que l'écran de verre nanotexturé.

Le Mac Studio sera en vente dès le 18 mars prochain à partir de 1999 $ US, et le moniteur Studio Display, 1599 $ US.