Le projet Marée montante accuse un retard quant à ses objectifs

Dale Hicks, cofondateur et président du conseil d'administration de Marée montante, a déclaré que la COVID-19 a ralenti les activités des entrepreneurs qui effectuent les travaux pour préparer ces logements.

Ç’a été un peu frustrant, c'est sûr , a déclaré M. Hicks lors d'une récente entrevue.

Les protocoles en place en raison de la pandémie font en sorte que le nombre de travailleurs qui peuvent être dans un édifice en même temps est limité. Des problèmes dans les chaînes d’approvisionnement des matériaux ont aussi causé des retards.

Dale Hicks, cofondateur de Marée montante Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Marée montante a reçu 15,4 millions de dollars des gouvernements fédéral, provincial et municipal sur trois ans pour créer 160 logements d'ici 2023 afin de permettre à des gens vivant en situation d'itinérance d’obtenir un toit et des services pour quitter la rue et trouver un emploi.

Ce n'est pas la première fois que les objectifs annoncés par l'organisme sans but lucratif ne sont pas atteints.

L'année dernière, Marée montante avait affirmé que les 15 premiers logements seraient disponible avant la fête du Travail. L'automne dernier, cet objectif a été reporté à novembre et décembre.

L’organisme a aussi indiqué au conseil municipal de Moncton qu’un immeuble de 21 logements devait être prêt avant le 18 février, mais la construction n'est pas encore terminée.

Malgré les retards, le ministre du Développement social, Bruce Fitch, croit que le projet Marée montante sera un succès .

M. Hicks croit maintenant que 40 logements seront terminés d’ici la fin du mois et que d’autres seront disponibles en avril. Il avance que la moitié des 160 logements seront prêts en mai.

Avec des informations de CBC