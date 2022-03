L’Île-du-Prince-Édouard change ses règles sur le dépistage de la COVID-19

La médecin hygiéniste en chef, Heather Morrison, a brossé un tableau des changements, mardi durant une conférence de presse.

Elle a expliqué que les centres de dépistage ont vu l’achalandage augmenter de 30 % et que leur capacité est mise à rude épreuve. Par conséquent, l’admissibilité aux tests de dépistage est modifiée.

Selon la Dre Morrison, les centres de dépistage ont vu l’achalandage augmenter de 30 %. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Les contacts étroits d’une personne atteinte doivent toujours surveiller leur état de santé en cas d’apparition de symptômes. Mais ils ne sont tenus de demander un test de dépistage quatre jours après leur possible exposition au virus que s'ils travaillent ou vivent dans un milieu vulnérable, comme un foyer de soins, un centre correctionnel ou une communauté autochtone.

Les autres contacts étroits qui n’ont pas de symptôme n’ont plus à demander un test au quatrième jour.

Les contacts étroits qui ont des symptômes peuvent se considérer automatiquement comme ayant contracté la COVID-19, a souligné la Dre Morrison.

Les contacts étroits qui ont des symptômes doivent demander un test de dépistage en clinique s’ils sont des personnes âgées de plus de 50 ans, des femmes enceintes, des personnes non vaccinées ou immunodéprimées parce que le risque de souffrir d’une forme sévère de la maladie est plus élevé dans leur cas.

Réduire les exigences de dépistage pour les contacts étroits sans symptômes augmente le niveau de risque, indique la Dre Morrison. Elle précise qu’environ 88 % des personnes qui ont la COVID-19 ont des symptômes. La santé publique prévoit donc qu’un petit nombre de cas passeront inaperçus en raison des changements.

Ces changements surviennent tandis que la COVID-19 se propage rapidement. La Dre Morrison annonce le dépistage de 704 nouveaux cas pour un total de 4596 cas actifs à l’heure actuelle. Une personne sur 40 dans la province fait partie de ce groupe. Jusqu’à 506 cas en moyenne ont été dépistés chaque jour en une semaine.

L’Île-du-Prince-Édouard a laissé tomber son programme de laissez-passer vaccinal la semaine dernière ainsi que ses exigences d’isolement pour les voyageurs vaccinés. La province espère toujours réduire ses mesures sanitaires le 17 mars et les éliminer le 7 avril.