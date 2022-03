L’inefficace stratégie militaire russe fait mal à Poutine, croit un expert

Le temps pourrait jouer avant longtemps contre le président russe, Vladimir Poutine. Son armée doit rapidement prendre le contrôle des ports stratégiques de Marioupol et Odessa, près de la Crimée, afin de couper l'accès à la mer aux Ukrainiens, faute de quoi la position de faiblesse de la Russie pour négocier un accord diplomatique pourrait coûter cher à Poutine, croit Richard Blanchette, major général retraité des Forces armées canadiennes (FAC).

M. Blanchette critique les tactiques militaires employées par les Russes, trop éparpillés sur différents fronts depuis le début de leur invasion, selon lui. Des forces russes visent par exemple à s'emparer de Kiev, pendant que d'autres bombardent Kharkiv, à des centaines de kilomètres de distance.

Le major général à la retraite croit que les efforts russes devraient plutôt se concentrer sur les deux ports stratégiques de Marioupol et Odessa qui, à l'est, permettraient aux Russes de contrôler la mer d'Azov et, à l'ouest, la mer Noire.

Ces deux zones-là doivent être prises par les Russes s'ils veulent avoir une position de négociation plus forte pour les prochaines étapes diplomatiques, qui vont nécessairement survenir à un point ou l'autre des opérations , a affirmé mardi M. Blanchette à l'animateur de l'émission matinale Première heure, Claude Bernatchez.

Avantage Ukraine

Le hic pour la bande à Poutine, c'est que les généraux ukrainiens ont sans doute la même théorie. Et selon Richard Blanchette, la stratégie ukrainienne de concentrer ses défenses à Mykolaïv, près d'Odessa, est la bonne.

« Il y a eu une décision nette et précise d'abandonner [les secteurs difficilement défendables] pour aller défendre Mykolaïv. C'est parce que les Ukrainiens pouvaient mieux exploiter soit l'hydrographie, soit le terrain en général. » — Une citation de Richard Blanchette, major général retraité des Forces armées canadiennes

Et c'est pour cette raison que la défensive ukrainienne s'effectue de façon plus efficace à Mykolaïv dans le but de protéger Odessa. C'est la tactique russe [de couper l'accès à la mer], mais les Ukrainiens utilisent mieux, selon moi, l'organisation du terrain pour se défendre , ajoute l'ex-militaire.

Un immeuble résidentiel détruit par l'artillerie russe à Mykolaïev, le 7 mars 2022. Photo : via reuters / Services d'urgence ukrainiens

Le temps joue contre Poutine

Chaque jour que gagne l'armée ukrainienne peut jouer en faveur de l'avenir même du pays, croit Richard Blanchette qui observe attentivement ce qui passe dans la politique intérieure des pays belligérants.

Je le répète à chacune de mes entrevues, mais ce qui se passe en Russie est certainement aussi important que ce qui se passe sur le terrain en Ukraine , analyse-t-il, sur le plan militaire.

L'autocrate qu'est Poutine est vraiment sous pression par son entourage. Il est extrêmement bien protégé par les services secrets. Cela va de soi, mais il y a quand même un risque que l'on s'en prenne à lui , souligne celui qui est également consultant en sécurité.

Le président russe, Vladimir Poutine, a dit récemment qu'il n'était «pas dans son intention» d'attaquer les centrales nucléaires en Ukraine. Photo : Associated Press / Andrei Gorshkov

Des manifestations plus importantes?

Plus le conflit perdurera, plus les manifestations en Russie pourraient également prendre de l'ampleur, même si elles sont sévèrement réprimandées.

« D'un autre côté, il y a la population, la possibilité d'un soulèvement en Russie ne peut pas être complètement ignorée. Les manifestations qui, jusqu'à maintenant, comptent des milliers de personnes, pourraient éventuellement compter des dizaines de milliers de personnes et même des centaines de milliers. Cette réalité-là doit être prise en considération. » — Une citation de Richard Blanchette, major général retraité des Forces armées canadiennes

Les manifestations contre l'invasion de l'Ukraine pourraient prendre de l'ampleur en Russie. Photo : Reuters / EVGENIA NOVOZHENINA

Il faut, pour Poutine, que ça progresse. Ce qui est encore plus important pour lui, c'est de continuer d'étouffer les médias qui tentent, du côté ukrainien ou du côté international, de faire voir à la population russe ce qui se passe vraiment dans cette guerre qui est très, très loin d'une espèce d'opération militaire spéciale telle qu'elle était décrite par Vladimir Poutine , explique l'expert.

Par ailleurs, selon les services de renseignement américains, la quasi-totalité des troupes russes qui avaient été stationnées à la frontière de l'Ukraine dans les derniers mois par Vladimir Poutine est désormais engagée dans l'invasion déclenchée le 24 février dernier.

Avec les informations de Claude Bernatchez et Juliette Lefebvre