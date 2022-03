La fin de l’isolement obligatoire menace les personnes âgées, selon des organismes

Dès le 15 mars, plusieurs restrictions sanitaires seront levées dans la province, dont l'obligation de s'isoler après un test positif de dépistage.

De plus, le Manitoba n'exige plus que les travailleurs de la santé soient vaccinés et les personnes non vaccinées pourront visiter leur famille dans les foyers de soins longue durée.

Le foyer Saul and Claribel Simkin Centre, à Winnipeg, suit les directives de la province et abandonne la preuve vaccinale pour les invités et les travailleurs, mais non sans appréhension.

Cela nous rend certainement nerveux , reconnaît la directrice générale du foyer, Laurie Cerqueti qui dit espérer faire la bonne chose et que le gouvernement manitobain donne les bons conseils.

Toutefois, Mme Cerqueti affirme que l'établissement continuera à exiger le port du masque, faisant fi de la décision de la province.

Selon elle, la levée des exigences d'isolement s'accompagne de son lot d’incertitudes.

Est-ce que ça signifie que le personnel pourra venir travailler en étant malade? Est-ce que si un résident tombe malade, il ne devra pas s'isoler dans sa chambre? Est-ce que les membres de la famille pourront toujours lui rendre visite? , se questionne-t-elle.

Pour sa part, la directrice générale du groupe national de défense des personnes âgées CanAge Laura Tamblyn-Watts soutient qu'avoir des visiteurs dans les foyers de soins personnels est d'une importance capitale après deux ans d'isolement.

Cependant, se débarrasser de normes de santé publique qui gardent la COVID-19 à distance semble prématuré , ajoute-t-elle.

Selon Laura Tamblyn-Watts, la fin des exigences d'isolement pour les Manitobains positifs à la COVID-19 est une terrible idée qui ne semble pas fondée sur des preuves .

Laisser les personnes infectées vaquer à leurs occupations, c’est exactement comme ça que les pandémies perdurent, et non se terminent.

De plus, elle soutient que les recommandations de la province pourraient rendre difficile l'application des règles propres aux foyers de soins.

Abus et négligence, font remarquer des proches de victimes de la COVID-19

Ça me crève le coeur , lance Eddie Calisto-Tavares, une femme qui a perdu son père mort de la COVID-19 en 2020 dans le foyer de soins personnels Maples. C'est de l'abus et de la négligence de la part de la province.

Eddie Calisto-Tavares ajoute que les responsables de la santé publique sont censés veiller à la santé publique en se basant sur la science et non sur la politique. Ils démantèlent peu à peu les protections qui existent pour protéger les plus vulnérables.

De son côté, Ron Westcott qui a sa mère dans un foyer de soins de Brandon soutient que la fin de l’obligation vaccinale pour les travailleurs et les invités n’est pas un problème.

Cependant, il s'interroge sur le raisonnement derrière la fin de l'obligation d'isolement pour les personnes positives au virus.

Un porte-parole du Manitoba déclare que la santé publique conseille aux gens de rester à la maison lorsqu'ils sont malades.

Les foyers de soins personnels ont mis en place des mesures strictes de contrôle d'infection et de prévention afin de réduire la propagation des maladies respiratoires. Les résidents sont fortement encouragés à se mettre à jour pour ce qui concerne les vaccins contre la COVID-19 et la grippe , peut-on lire dans un courriel de la province.

Selon le porte-parole, un travail est toujours en cours entre Soins Communs Manitoba et les établissements de soins de longues durées sur les exigences à mettre en place dans chacun de ces établissements.

Avec les informations de Bryce Hoye