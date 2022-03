La carrière de l’homme le plus fort du Canada compromise

Même l’homme le plus fort au Canada n’est pas indestructible. Jean-François Caron l’a appris à ses dépens lorsque les tendons de ses deux genoux ont lâché en soulevant une lourde charge lors de la compétition World's Strongest Man, samedi, à Columbus.

Une blessure horrible qui pourrait bien sonner le glas de la carrière de l’homme fort de Québec.

Caron tentait de soulever une charge cylindrique de 420 livres, en direct à la télévision à la prestigieuse compétition, lorsque son pied gauche a légèrement glissé.

420 livres, c’est une charge de routine pour moi, mais lorsque mon pied a glissé, ça a été comme une réaction à la chaîne. Le tendon rotulien de mon genou gauche à pété, puis le droit a pété tout de suite après en raison du transfert de poids , décrit l’homme fort de 39 ans de son lit d’hôpital, en Ohio, où il a été opéré dimanche après-midi.

Jean-François Caron était monté sur la 3e marche du podium du World's Strongest Man, en 2020. Photo : Jean-François Caron

Au moment de la blessure, c’est comme si [ses] deux jambes venaient de lâcher , raconte-t-il. Il s’est effondré au sol et la charge lui est tombée sur les jambes. Fallait ensuite trouver un moyen de transporter le colosse de 350 livres, incapable de bouger, vers une ambulance. La scène sur laquelle avait lieu l’épreuve a finalement été démontée et l’homme fort a été évacué à même le plancher sur lequel il se trouvait.

Ils ont eu de la misère à me bouger pour me mettre dans l’ambulance. Mon genou gauche faisait vraiment mal. On dirait qu’ils allaient m’arracher la jambe.

Une opération hors normes

La bonne nouvelle, c’est que les examens passés à l’hôpital de l’Ohio où Jean-François Caron a été transporté n'ont révélé aucune déchirure ligamentaire dans ses genoux. La mauvaise, c’est qu’une rupture du tendon rotulien est une particulièrement mauvaise blessure pour la suite de sa carrière. Le tendon rattache les quatre muscles du quadriceps à la rotule et ces muscles sont si gros chez les hommes forts qu’un tendon réparé chirurgicalement peut céder à nouveau sans grand effort.

J’ai souvent vu des athlètes au Québec qui ont eu ce type de blessures là et ça s’est déchiré une deuxième fois, mais là le médecin m’a dit que ça a été rattaché à toute épreuve , relate le natif du Bas-Saint-Laurent.

Même sur la table d’opération, l’homme fort était hors normes pour l’équipe médicale. Ils percent les rotules pour y attacher un fil, explique-t-il. Le médecin n'avait jamais vu des rotules aussi solides. Il s'est fait des ampoules aux mains à percer mes rotules , raconte Caron.

Jean-François Caron est également propriétaire d'une salle d'entrainement à Lac-Saint-Charles. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La retraite pourrait s'imposer

Toujours incapable de plier ses jambes, c’est dans un avion médical que ce dernier rentrera à Québec. S’en suivra une longue réhabilitation dont le succès décidera de la suite des choses. C’est au moins un an de convalescence. Est-ce que je vais être capable de revenir? La seule chose que je sais, c’est qu’il faut que je sois patient.

Celui qui détient la plupart des records de force au Canada est toutefois bien conscient que cela pourrait être la fin de sa grande carrière d’homme fort qui a débuté en 2004.

C’est très dur à encaisser parce que c’est ma vie, mais on est humains. On n’est pas invincibles. Et pour tout le monde, à un moment donné, la retraite arrive. Une chose qui est sûre, c’est que je peux être content de la carrière que j’ai eue.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin