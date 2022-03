Jigsaw rend libre le code source de son logiciel antiharcèlement

Les journalistes et personnalités publiques auront accès à une protection supplémentaire contre la violence en ligne : Jigsaw, une filiale de Google, a annoncé mardi qu'elle publierait librement le code source de son outil de gestion des commentaires toxiques sur les réseaux sociaux.

Cette décision concernant l’application web Harassment Manager signifie que des développeurs et développeuses pourront l’utiliser comme base pour bâtir leur propre version de l’outil de lutte contre le harcèlement en ligne.

La Fondation Thomson Reuters, organisme caritatif lié à l’agence de presse Reuters, a déjà indiqué son intention de déployer son application web pour les membres de son personnel dès juin.

Assainir ses réseaux sociaux

Les journalistes, activistes et personnalités publiques et politiques – particulièrement la cible de commentaires toxiques en ligne – peuvent utiliser l’application web afin d’examiner, trier et exporter les messages de harcèlement reçus sur les réseaux sociaux.

Ces personnes peuvent aussi documenter, masquer ou brouiller facilement les réponses indésirables qui sont classées selon différents niveaux de toxicité. Le logiciel permet aussi de mettre en sourdine ou de bloquer des comptes à l’origine du harcèlement.

Harassment Manager fonctionne en ce moment seulement sur Twitter, grâce à l’API gratuite Perspective de Google et Jigsaw, qui utilise l’apprentissage automatique pour détecter les commentaires susceptibles d’être nuisibles.

Perspective API les définit comme des messages grossiers, irrespectueux, déraisonnables, qui pourraient inciter une personne à quitter une discussion .