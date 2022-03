Ottawa prolonge la présence militaire canadienne en Lettonie

De passage en Lettonie mardi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada renforce et renouvelle sa participation militaire à la mission « Reassurance » de l'OTAN dans ce pays voisin de la Russie.

Lors d’une conférence de presse à Riga en compagnie du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et du premier ministre letton, Arturs Krisjanis, Justin Trudeau a annoncé que le Canada renouvelait dès maintenant sa participation à la mission, dont le mandat devait expirer l’an prochain.

Le premier ministre a expliqué que l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait changé la donne et justifiait d’autant plus la présence des troupes canadiennes en Europe aux côtés de l’OTAN.

Justin Trudeau a du même souffle annoncé le déploiement prochain de 130 militaires supplémentaires en Lettonie, portant à 540 le nombre de soldats canadiens déployés en Lettonie pour aider la république balte à organiser sa défense face aux visées expansionnistes russes.

Actuellement, le Canada déploie 240 marins à bord de la frégate Halifax, 540 militaires en Lettonie ainsi que six chasseurs CF-18 Hornet et 135 membres de l’Aviation royale canadienne dans le cadre des efforts de dissuasion de l’OTAN déployés en Europe centrale et en Europe de l’Est.

Des soldats canadiens déployés en Lettonie se sont réunis pour une photographie dans l'une de leurs positions près de la capitale, Riga. Photo : (Stephanie Jenzer/CBC)

L'opération UNIFIER des Forces armées canadiennes (FAC) en Ukraine a quant à elle été prolongée de trois ans en janvier dernier, les troupes canadiennes ayant été redéployées en Pologne en raison de l'invasion russe.

Le 22 février dernier, Ottawa a aussi annoncé la mobilisation et la mise en état d’alerte d’environ 3400 soldats dans le cadre d’un possible déploiement de la Force de réaction de l’OTAN composée de 40 000 militaires issus des pays membres de l’Alliance.

Le Canada est impliqué dans les efforts de dissuasion de l’OTAN en Europe depuis l’annexion de la Crimée en 2014 et l’insurrection armée des forces séparatistes prorusses soutenues par Moscou dans le Donbass ukrainien.