Ottawa octroie 1,4 million de dollars à l’aéroport de Charlottetown

Le gouvernement du Canada versera plus de 1,4 million de dollars à l’aéroport de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard pour améliorer la sécurité des passagers et des employés.

Les sommes investies serviront au remplacement de clôtures de contrôle de la faune, à l’achat d’une balayeuse de piste et d’un deuxième véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs.

Le financement permettra d'acheter un deuxième véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le député de Charlottetown, Sean Casey, en a fait l’annonce mardi, au nom du ministre des Transports, Omar Alghabra.

Cet investissement aidera à assurer les activités sécuritaires et fiables de l’aéroport pour les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard. Beaucoup d’entre eux dépendent de leur aéroport local, non seulement pour les voyages personnels et d’affaires, mais aussi pour avoir accès à des soins médicaux de routine et d’urgence dans les plus grandes villes , a-t-il déclaré.

Ce financement s’ajoute à celui de 1,5 million de dollars versé à l’aéroport de Charlottetown en 2021 dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires.