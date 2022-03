Le Centre-du-Québec prêt à recevoir des réfugiés ukrainiens

Comme d'autres au Québec, les villes de Victoriaville et de Drummondville pourraient bien accueillir des réfugiés ukrainiens au cours des prochaines semaines.

Rappelons que la semaine dernière, le gouvernement Trudeau a mis en place des initiatives pour faciliter l'accueil au Canada de réfugiés ukrainiens qui fuient l'offensive russe dans leur pays.

Bien qu'il soit encore impossible de savoir combien d'entre eux pourraient fouler le sol de la région, les démarches afin de les recevoir adéquatement vont bon train. C'est ce que confirment les maires de Drummondville et de Victoriaville.

Les Drummondvillois sont très généreux. C'est un peu dans notre ADN d'accueillir les gens. J'ai déjà reçu plusieurs courriels, plusieurs textos de gens qui ont levé la main et qui sont prêts à les accueillir, à aider et à faire un effort , indique la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

Son homologue de Victoriaville, Antoine Tardif abonde dans le même sens. On est en attente du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada à savoir quelles vont être les règles. Il est clair, net et précis que la Ville de Victoriaville sera au rendez-vous pour aider ces familles.

Ces efforts sont notamment soutenus par le Comité d'accueil international des Bois-Francs. Au Comité d'accueil, il n'y a personne qui parle ukrainien. Après l'annonce la semaine dernière du fédéral comme quoi on accueillerait des ressortissants ukrainiens au Canada et au Québec, on a déjà commencé à évaluer nos options avec des contacts avec des gens de la communauté ukrainienne de Montréal qui pourraient venir prêter main-forte ici dans la région, explique le directeur général par intérim de l'organisme, Francis Petit.

Le nombre de réfugiés qui ont fui l'Ukraine depuis l'invasion par l'armée russe le 24 février a dépassé mardi les deux millions, selon le site Internet du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui en fait le décompte.