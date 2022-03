La N.-É. investit plus de 971 000 $ dans 16 projets pour des communautés plus vertes

Les collectivités de toute la Nouvelle-Écosse ont montré qu'elles veulent faire partie de notre avenir énergétique propre , se réjouit Tory Rushton, le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la province.

La municipalité du comté de Colchester fait partie des candidats retenus pour recevoir une subvention du programme pour l’année 2021-2022.

Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Steve Lawrence

La municipalité reçoit 50 000 $ pour une étude de conception visant à convertir les installations municipales de Colchester et de New Glasgow en bâtiments à rendement net zéro.

Notre municipalité, comme beaucoup d'autres en Nouvelle-Écosse, possède des bâtiments vieillissants et inefficaces qui constituent un obstacle majeur à l'atteinte de la carboneutralité , explique Christine Blair, mairesse de la municipalité du comté de Colchester.

Ce financement va permettre à Colchester et à la ville de New Glasgow d’accélérer la transition vers des bâtiments à consommation énergétique nulle, plus faciles à chauffer et plus confortables.

Le programme donne aussi plus de 29 000 $ à CAA Atlantique. L’entreprise développe un projet pilote de recharge de batteries de véhicules électriques en bordure de route.

L’argent va servir à tester la performance des chargeurs de véhicules électriques portables dans le cadre de son service d'assistance routière en Nouvelle-Écosse.

37 500 $ va à la Première Nation de Potlotek au Cap-Breton. La communauté va s'en servir pour développer son projet de formation d'entretien de systèmes solaires. Photo : Facebook/Première Nation Potlotek

Il y a aussi 37 500 $ pour la Première Nation de Potlotek au Cap-Breton. La communauté va s'en servir pour développer son projet de formation en entretien de panneaux solaires.

La communauté va collaborer avec les Collèges communautaires de la Nouvelle-Écosse pour élaborer un cours de formation personnalisé sur l'entretien et la réparation des panneaux solaires pour les communautés des Premières Nations Potlotek et We'koqma'q.

Ça va permettre aux deux communautés autochtones d'entretenir les fermes solaires existantes et celles à venir , croit Tahirih Paul, agent de développement économique pour la Première Nation de Potlotek.

La Nouvelle-Écosse s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de changement climatique, et ces investissements appuient des idées locales innovatrices qui nous aideront à les atteindre , croit le ministre.

Depuis 2018, le programme des Communautés à faible émission de carbone a investi plus de 3,1 millions $ pour soutenir 55 projets communautaires à travers la province.