Bibliothèque de Saint-Boniface : « l’hôtel de ville va rester là »

Le torchon brûle entre le conseil municipal et les bénévoles de la bibliothèque. Au début de l’année, la quinzaine d’employés de l’hôtel de ville a dû quitter les lieux en urgence, après qu’une étude a révélé la présence de moisissures et de champignons.

C’est à la bibliothèque du village qu’on a relocalisé l’hôtel de ville. Or, les bénévoles considèrent que les endroits proposés par la municipalité pour relocaliser le service culturel ne sont pas adéquats. Depuis ce temps, aucune entente n’a été possible entre les deux parties.

Une décision économique

En entrevue à l’émission Toujours le matin, le maire de Saint-Boniface, Pierre Desaulniers a expliqué les raisons pour lesquelles il ne peut pas faire marche arrière. L’installation de roulottes temporaires est une solution beaucoup trop onéreuse : Les moins chères, c’est des roulottes de 12 par 60. On pouvait pas faire ça nous autres. Il faut prendre des roulottes qui sont comme les écoles font des fois, quand il manque des classes, c’est des roulottes de 40 par 60. Selon lui, Il en coûterait 193 000 $ par année pour une telle location. Ils en ont besoin pour un an et demi si les échéanciers pour la construction de nouveaux locaux sont respectés.

C’est ça, ou rien

Pierre Desaulniers affirme qu’après avoir consulté le réseau Biblio, la bibliothèque de Saint-Boniface compte 100 abonnés actifs. Avec 5 000 citoyens à desservir en services municipaux, la décision lui paraît évidente : Faut pas oublier que nous autres, on est sorti de l’hôtel de ville c’est pas parce qu’on voulait ça. Pensez-vous qu’on n’était pas déçus ? On venait de mettre un 50, 60 mille pour faire réparer les bureaux à l’intérieur.

Le maire relate que trois locaux ont été proposés pour relocaliser la bibliothèque, mais qu’aucun d’entre eux ne répondait aux exigences des bénévoles :

« La seule affaire qu’ils veulent c’est qu’on leur redonne la bibliothèque, on peut pas. Là, on est rendu là, pis l’hôtel de ville va rester là. C’est à peu près pour jusqu’à l’automne 2023. En plus de ça, ils ont des alternatives, ils peuvent aller à Shawinigan, ça ne coûterait rien. » — Une citation de Pierre Desaulniers, maire de Saint-Boniface

Il fait valoir que les usagers puissent également utiliser le réseau Biblio sur Internet et qu’une petite bibliothèque d’appoint soit disponible pour les usagers, incapables de se déplacer.