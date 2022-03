Des élues nord-côtières souhaitent plus de femmes au pouvoir

Je ne dis pas que les femmes vont faire de la politique totalement différemment des hommes, mais notre compréhension de ce qu’est être une femme aujourd’hui et les vulnérabilités qu’on a toujours vécues rappellent [l’importance de l’engagement politique des femmes] , dit Marilène Gill, députée fédérale de Manicouagan.

Marilène Gill, députée fédérale de Manicouagan. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Elle explique que les femmes sont encore peu présentes en politique .

Quand on marche sur la colline parlementaire d’Ottawa, quand on est dans les bureaux, c’est presque exclusivement des hommes, à l'exception près, souvent, de jeunes femmes qui sont des attachées politiques , lance Mme Gill.

« La politique est encore majoritairement masculine. » — Une citation de Marilène Gill, députée fédérale de Manicouagan.

Je fais souvent le calcul, je le fais encore. Je vais dans mes salles de comités et je calcule le nombre d’hommes et de femmes. La plupart du temps, nous sommes en minorité et en très grande minorité. Parfois, je suis la seule , ajoute la députée de Manicouagan.

À écouter : Entrevue de Marilène Gill et Micheline Anctil à l'émission Bonjour la Côte

On voit une progression des femmes en politique, effectivement, mais qui est trop lente, c’est certain , affirme la présidente de l'Assemblée des Municipalité régionale de comté Municipalité régionale de comté MRC de la Côte-Nord et mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

Est-ce que les femmes hésitent à se lancer dans des postes plus décisionnels? , se questionne Mme Anctil. Sur la scène municipale, elle observe que les femmes sont présentes en tant que conseillères, mais moins au niveau de la mairie et encore moins au niveau des préfets .

Micheline Anctil, mairesse de Forestville et présidente de l'Assemblée des Municipalité régionale de comté MRC de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Micheline Anctil note que l’augmentation de l’engagement politique féminin peut passer par différentes voix .

En politique, de manière générale, nous avons la possibilité de légiférer. Aussi, en politique municipale, nous pouvons faire participer des femmes à la vie communautaire, ce qui va faire en sorte qu’elles vont avoir une plus grande place et une plus grande influence sur l’ensemble des mentalités , dit-elle.

J’ai l’impression que tous les gestes qu’on fait [en politique] font en sorte évidemment d’améliorer le sort des femmes, mais aussi juste d’être présentes , maintient Marilène Gill.

Mme Gill rappelle que la présence féminine en politique encourage d’autres femmes à se lancer en politique.