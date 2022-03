Circulation difficile sur les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Sûreté du Québec signale plusieurs accidents et sorties de route survenus à l’heure de pointe matinale, particulièrement dans le secteur de Lac-Saint-Jean Est. Une série d’embardées ont aussi eu lieu sur l’autoroute 70 dans le secteur de Jonquière. La police de Saguenay rapporte également une douzaine d'accidents cet avant-midi causant quelques blessés légers.

Dans le secteur de Laterrière, la visibilité est pratiquement nulle sur plusieurs routes rurales à cause du vent et de la neige. La circulation se fait même par convois dans le rang Saint-Isidore, sur le chemin du Plateau, sur la rue Mathias et dans le rang Saint-Pierre dans l’arrondissement de Jonquière.

Les opérateurs de véhicules de déneigement ont eu beaucoup de travail dans les dernières heures. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Dans le secteur de Shipshaw, la route Fillion et la rue des Mélèzes sont fermées par mesure préventive en raison de la tempête.

Les routes de la région sont généralement enneigées ou glacées.

Un peu plus tôt dans la nuit, les vents avaient causé des pannes d’électricité au nord du Lac-Saint-Jean. Quelque 2245 abonnés d’Hydro-Québec ont été privés de service entre 3 h et 5 h 50 dans les alentours de Dolbeau-Mistassini, Péribonka et Sainte-Jeanne d’Arc.