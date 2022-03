Des vents forts et la poudrerie nuisent aux conditions routières en Saskatchewan

Des vents forts et de la poudrerie rendent les conditions de routes difficiles mardi matin dans plusieurs régions à travers la Saskatchewan.

En début de matinée, des vents de 70 km/h ont été enregistrés à Regina. Ceci rend difficile le voyage sur les autoroutes et routes dans les alentours.

L’autoroute 1 de Balgonie Est à Whitewood a été fermée et les voyages autour de Regina sont déconseillés.

Des voyages sur les routes et autoroutes dans les régions suivantes sont aussi déconseillés à cause de la visibilité réduite et de la chaussée glissante. Weyburn

Milestone

Qu’Appelle

Fort Qu’Appelle

Lumsden

Findlater

Southey

Moose Jaw

Swift Current

Yorkton

Saskatoon

North Battleford

Kenaston

Prince Albert est et ouest

Rosthern

Routes glissantes à Saskatoon

Le Service de Police de Saskatoon a annoncé la fermeture de Claypool Drive entre Hampton Gate et Airport Drive à cause de la poudrerie et plusieurs véhicules sont restés coincés dans cette partie de la ville.

Il demande aussi aux automobilistes de faire attention aux conditions de routes glissantes et à la visibilité réduite à travers la Ville des Ponts.

Les piétons sont aussi avisés de rester prudents quand ils marchent sur les trottoirs.

La Ville de Saskatoon affirme que des nettoyages sont en cours sur plusieurs autoroutes et routes majeures de la ville, mais les vents forts rendaient ces nettoyages difficiles.