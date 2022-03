Un centre culturel pour le climat dans les silos près du lac Ontario à Toronto

L’École d’art et de design de l’Ontario s'associe à la Ville de Toronto pour réimaginer l'utilisation des silos de Canada Malting, au bord du lac Ontario. Si la proposition est acceptée, l'espace sera utilisé pour y créer un centre artistique et culturel sur la résilience climatique.

Le projet proposé à la Ville comprendra des activités telles que des programmes artistiques publics, des expositions, des installations et des symposiums, réalisés en collaboration avec des partenaires autochtones, locaux, nationaux et internationaux , précise la présidente de l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario (OCAD), Ana Serrano.

Avec l'appui du maire de Toronto, John Tory, le conseiller municipal de Spadina-Fort York, Joe Cressy, est confiant sur le fait que cette motion passera au conseil municipal, mercredi.

Le nouveau centre, nommé Global Centre for Climate Resilience through Art and Design misera sur des discussions entourant la résilience climatique à travers l'art et le design.

Si cette vision est adoptée, les silos, symboles historiques de la Ville, deviendront une plaque tournante du milieu artistique et culturel à Toronto, dit Joe Cressy sans hésitation.

La proposition prévoit aussi l'aménagement d'une place publique avec des bancs et des lumières qui illumineront les silos.

Le conseiller municipal Joe Cressy présentera sa proposition de partenariat avec l'École d’art et de design de l’Ontario, mercredi. Photo : Radio-Canada

La Ville de Toronto s'attelle pour le moment à réparer et solidifier la structure existante pour que les visiteurs puissent accéder à l'intérieur des silos de façon sécuritaire d'ici 2023 , affirme M. Cressy.

Des travaux d'un total de 10 millions de dollars sont en cours dans le bâtiment pour réparer le toit et les murs de béton endommagés, par exemple.

Le secteur entourant les silos est aussi en construction pour créer un passage piétonnier accessible au public entre les structures sud et nord.

Pour ce faire, une partie d'un silo devra être démoli ce printemps pour créer l'ouverture qui mènera de l'aéroport Billy Bishop au reste du Waterfront.

Les travaux, qui ont déjà commencé, devraient être achevés d'ici un an.

En attendant, les Torontois peuvent s'attendre à des projections audiovisuelles sur les silos dès cet été.

La présidente et vice-chancelière de l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, Ana Serrano, veut donner une nouvelle vocation à cet espace historique. Photo : Radio-Canada

Bien qu'enthousiaste, Ana Serrano reste prudente. Il n'y aura pas d'ajouts à la structure existante.

Il faudra trouver des manières créatives d'aborder l'enjeu du climat par l'art et le design en projetant des images sur les silos, entre autres.

Si la proposition est acceptée, nous avons jusqu'en mai pour déterminer les termes de [notre entente avec la Ville de Toronto] , explique-t-elle.

L’École d’art et de design de l’Ontario s'engagera alors à louer les locaux pour les cinq prochaines années, dans le cadre d'un accord à court terme.

La proposition comprend des expositions accessibles au public toute l'année.

La revitalisation du secteur riverain

Le bord du lac a changé rapidement, mais pas ses sites industriels , souligne Ana Serrano.

L'emplacement est très prometteur , note la présidente de l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario OCAD , qui ajoute que le travail de réhabilitation des silos par la Ville est en branle pour le rendre utilisable comme espace public .

Ce projet s'inscrit dans le plan de quartier du quai Bathurst, une partie négligée du bord de l'eau que la Ville transforme.

Le quai Bathurst est une zone qui a été abandonnée jusqu'à présent , affirme M. Cressy.

Le travail de la municipalité pour réhabiliter et réparer les silos patrimoniaux de Canada Malting et le partenariat avec l’École d’art et de design de l’Ontario permettront d'animer les espaces intérieurs et les faces extérieures du silo nord , poursuit-il.

L'aspect industriel des silos sera préservé. La Ville s'assure, en ce moment, que le site soit sécuritaire pour accueillir des visiteurs dès cet été. Photo : Bryan Bowen/Ville de Toronto

Cette proposition est bien accueillie par le directeur général du Waterfront BIA, Tim Kocur, qui veut faire du quartier un pôle culturel majeur .

Selon M. Kocur, ce sera une occasion pour sensibiliser les Torontois aux changements climatiques.

Il espère que ce projet encouragera le développement d'autres initiatives artistiques et culturelles dans le secteur.

Dans le contexte urbain, nous devons examiner les manières de changer nos infrastructures historiques afin qu'elles puissent faire partie de notre avenir , conclut le conseiller municipal Joe Cressy.

Les deux des plus anciennes structures maritimes du bord du lac Ontario pourront accueillir les curieux à l'intérieur l'an prochain.