Le 30 septembre 2010, l’émission C’est ça la vie diffuse un reportage du journaliste Normand Latour qui nous propose une visite dans un lieu important dans l’histoire du Canada, mais somme toute assez peu connu : Grosse-Île.

Située à une cinquantaine de kilomètres à l’est de la ville de Québec, Grosse-Île se trouve dans l’archipel de L’Isle-aux-Grues.

Grosse-Île occupe une place primordiale dans l'imaginaire de l'immigration au Canada.

Le guide-interprète Philippe Gauthier évalue que quatre millions de personnes, venant surtout d’Europe, sont passées par Grosse-Île au cours des années et ont peuplé l'ensemble du Canada.

Mais l’île est aussi connue pour le site historique qu’elle abrite, Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, administré par Parcs Canada où a eu lieu un événement tragique.

En 1832, les autorités coloniales britanniques décident d’établir sur Grosse-Île un poste de quarantaine pour les immigrants qui arrivent par le Saint-Laurent.

Une importante vague de choléra sévissait à cette époque et on voulait protéger la ville de Québec contre ce fléau.

L'histoire parfois se répète.

En 1847, des milliers d’Irlandais fuient la famine qui s’acharne sur leur île pour immigrer au Canada.

Ils doivent passer par Grosse-Île, mais une épidémie de typhus s’étend sur les bateaux.

Les autorités à Grosse-Île doivent alors désinfecter les nouveaux arrivants et mettre en quarantaine les malades dans l’espoir de leur guérison.

On construit dans la partie est de l’île un secteur hospitalier où sont soignées les personnes atteintes.

Durant la seule année 1847, plus de 5 000 personnes, principalement des Irlandais, sont ensevelies sur l’île.

On estime que 12 000 morts reposent dans le cimetière de Grosse-Île.

Depuis 1984, le site de Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais reconstitue avec autant de fidélité que possible l’atmosphère étrange et effrayante qui régnait sur l’endroit à cette époque.

Pour les Irlandais des quatre coins du monde, le site de Grosse-Île est pratiquement une terre sacrée.

À l’été 1994, la présidente de la République d’Irlande, Mary Robinson, est venue à Grosse-Île rendre hommage aux Irlandais qui y ont péri.

Comme le rappelle le reportage de la journaliste Monia Monger, présenté le 21 août 1994 au Téléjournal animé par Bernard Derome, la présidente Robinson assiste à une messe dite dans la petite église de Grosse-Île qui est pleine à craquer.

C’est que la présidente Robinson est accompagnée de près de 400 Irlandais provenant d’un peu partout et pour qui l’événement constitue pratiquement un pèlerinage.

« Les grosses familles canadiennes — les dames — ont dit "On va les prendre !". Et les enfants ont été dispersés dans les villages et les villes des alentours. »