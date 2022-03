Filière batterie à Bécancour : il ne manque que le fabricant de cellules

Avec l’annonce de la venue de BASF, GM et POSCO, le parc industriel et portuaire de Bécancour devient un joueur majeur en Amérique du Nord dans la production de batteries électriques.

Némaska Lithium et Nouveau Monde Graphite assurent l’approvisionnement en minéraux, BASF la fabrication de cathodes, GM et POSCO la fabrication d’anodes, il ne manque que le joueur qui fera l’assemblage de tous ces composants, celui qu’on appelle le cellulier.

Mais ce n’est pas pour demain, explique le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon à l'émission Toujours le matin :

« On parle pas mal à tous les celluliers. Faut comprendre en Amérique du Nord, c’est une course littéralement. La croissance de l’adoption de véhicules électriques est telle que des celluliers, il va y en avoir plusieurs. L’Ontario va probablement en avoir un ou deux, les États-Unis aussi, alors il y a beaucoup de gens qui regardent le marché. Je pense qu’à terme, on peut en avoir un. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation

Le ministre relève que les compagnies de fabrication de voitures préfèrent avoir leur usine de cellules à proximité de leur usine. Toutefois, il y aura des besoins à combler pour les véhicules commerciaux et les autobus électriques. Il garde confiance : On va être capable de trouver un cellulier capable de fournir les besoins québécois et peut-être même les besoins américains. Ce qu’on a annoncé avec BASF et avec GM, POSCO le monde commence à réaliser dans le monde entier que Québec, on va être un point très attractif

En route vers une zone d’innovation

Après Sherbrooke et Bromont, la région est en bonne position pour être désignée zone d’innovation. Évidemment, ce qu’on travaille maintenant, c’est avec l’UQTR et Shawinigan sur le recyclage, je pense qu’on commence à avoir beaucoup d’ingrédients, puis il faut trouver la thématique commune, mais ça va très très bien affirme Fitzgibbon.