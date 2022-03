L’OSM et le gouvernement redonnent sa place dans l’histoire à Antonia Nantel

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a annoncé mardi que le foyer Allegro, à l’entrée de la Maison symphonique, avait été rebaptisé en l’honneur d’Antonia Nantel, cofondatrice historique de l’institution. Du même coup, le gouvernement a désigné Mme Nantel comme personnage historique du Québec, aux côtés de Ludmilla Chiriaeff et Lawinonkie Marguerite Vincent.

Ça aura pris près d’une décennie, mais Antonia David, née Antonia Nantel, aura finalement sa place au cœur du Quartier des Spectacles. La nouvelle a été annoncée mardi matin, en cette Journée internationale des droits des femmes, dans une conférence de presse conjointe de l’OSM et de la ministre de la Culture et des communications, Nathalie Roy.

Hélène et Françoise David, petites filles de celle qui a pavé la voie pour l’arrivée de l’OSM, ont affirmé être très heureuses que leurs démarches amorcées en 2008 aient finalement porté fruit.

J’ai fait [ça] en toute collégialité avec ma sœur Françoise, dont le conjoint, François Larose, s’était mis à fouiller beaucoup ce dossier-là. Comme j’avais quelques liens à l’époque avec Lucien Bouchard, le président du CA de l’OSM, je lui avais écrit , a expliqué Hélène David, députée libérale de Marguerite-Bourgeoys.

Madeleine Careau, cheffe de la direction symphonique de l’OSM, s’est également réjouie de l’annonce. C’est extrêmement prestigieux. Le foyer Allegro de la Maison symphonique, c’est l’espace – à part la salle de concert – le plus prestigieux de la Maison symphonique, qui est, ne l’oublions pas, la résidence de l’OSM , a-t-elle expliqué.

« Ça nous dit que petit à petit, l’Histoire rétablit les faits et redonne aux femmes le mérite de ce qu'elles ont accompli. » — Une citation de Madelaine Careau, cheffe de la direction symphonique de l'OSM

De la Société des concerts symphoniques de Montréal à l’OSM

Peu connue du grand public, née en 1886 à Saint-Jérôme à une époque où les femmes vivaient souvent dans l’ombre de leur mari, Antonia Nantel n’a pas eu la place qui lui revenait dans l’histoire de la naissance de l’OSM.

Femme d’Athanase David, secrétaire de la province de Québec de 1919 à 1936 sous le gouvernement Taschereau et parrain de la culture québécoise, l’administratrice et mécène a consacré sa vie au développement de la vie musicale de Montréal.

En 1934, la grande mécène et administratrice a réalisé son objectif de démocratiser la musique classique en cofondant avec son mari et Wilfrid Pelletier les Concerts symphoniques de Montréal, désormais connus sous le nom d’Orchestre symphonique de Montréal.

Vous connaissez l’adage, derrière chaque grand homme il y a une grande femme. Ça s’appliquait parfaitement à Mme Nantel, parce qu’elle a fait des réalisations extrêmement importantes pour le Québec et surtout pour la musique de concert , a résumé la ministre Nathalie Roy.

Elle avait vraiment à cœur que les musiciens et musiciennes francophones puissent gagner leur vie et faire partie intégrante d’un orchestre de grande réputation.

L'ancêtre de l'OSM à ses débuts en 1935. Le chef Edmond Trudel est visible au centre. Photo : OSM

Redonner vie à Antonia Nantel

Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal et arrière-petit-neveu d’Antonia Nantel, est de ceux et celles qui croient que la reconnaissance de l’OSM et du gouvernement des accomplissements de son aïeul n’est qu’une première étape.

Maintenant que son nom a été déterré, il faut s’approprier le personnage, il faut prendre le temps de comprendre qui elle était, parce qu’on va découvrir une femme absolument exceptionnelle , a-t-il expliqué.

Même son de cloche chez Hélène David, qui affirme qu’elle aimerait aller encore plus loin. Je continue de souhaiter qu’une place porte son nom dans le Quartier des spectacles, avec une plaque qui pourra être lue par le grand public , a-t-elle expliqué.

Sur ces esplanades, il y a toutes sortes de concerts gratuits. Je pense que ça irait dans la continuité de ce qu’Antonia Nantel désirait pour la population de l’est de Montréal.

La flamme d’Antonia Nantel sera également ravivée sur les ondes de Radio-Canada, avec la diffusion d’une version remaniée du documentaire La symphonie silencieuse d’Antonia Nantel, mardi à 21 h sur ICI Première. Créé par la chroniqueuse culturelle Catherine Richer dans le cadre de l’émission Carte blanche à… l’an dernier, le documentaire avait aidé à braquer les projecteurs de nouveau sur cette figure historique tombée dans l’ombre.

Deux autres grandes oubliées

En plus de voir son nom associé au nouveau foyer Antonia Nantel de l’OSM, le gouvernement du Québec a désigné la femme comme personnage historique du Québec, un geste qui favorise la connaissance, la mise en valeur et la transmission des éléments du patrimoine culturel , a expliqué le ministère de la Culture et des Communications dans un communiqué.

Deux autres femmes dont les contributions historiques à l’histoire de la province ont été oubliées ont reçu le même honneur mardi.

Ludmilla Chiriaeff

Née en Lettonie d’une mère polonaise et d’un père russe, Ludmilla Chiriaeff grandit à Berlin, avant de s’installer en Suisse, où elle perfectionne son métier de danseuse et de chorégraphe. En 1952, à l’âge de 28 ans, elle déménage à Montréal. La même année, elle fonde l'École de ballet Chiriaeff, qui allait devenir, en 1958, l'Académie des Grands Ballets canadiens.

Ludmilla Chiriaeff, pionnière de la danse classique au Québec est décédée le 22 septembre 1996. Photo : Radio-Canada / André Le Coz

En 1966, Ludmilla Chiriaeff met sur pied l’École de danse supérieure – aujourd’hui nommée École supérieure de ballet du Québec. Il s'agit du premier établissement entièrement voué à la formation professionnelle de danseurs et de danseuses dans la province.

Au cours de sa longue carrière, qui lui a valu de nombreuses distinctions, dont l'Ordre du Canada, l'Ordre national du Québec et le prix international Nijinsky, elle conçoit plus de 300 ballets pour la télévision et la scène.

Lawinonkie Marguerite Vincent

Figure marquante de la Première Nation huronne-wendat, Lawinonkie Marguerite Vincent est une pionnière de l’artisanat québécois du début du 19e siècle.

Figure marquante de la Première Nation huronne-wendat, Lawinonkie Marguerite Vincent (1783-1865) est une pionnière de l’artisanat québécois du début du 19e siècle. Photo : Gouvernement du Canada/Parcs Canada

Ayant vécu une bonne partie de sa vie à Jeune-Lorette – ancienne colonie française aujourd’hui désignée sous le nom de Wendake –, elle s’est forgée une solide réputation pour la qualité de ses mocassins, mitaines, raquettes et traîneaux. Des confections qui ont notamment permis de ravitailler les soldats de l’armée.

En 2008, le gouvernement du Canada l’a nommée Personnage historique national, pour avoir mis en lumière la qualité du travail des artisanes de Lorette .

Un événement historique important pour le suffrage féminin

En plus de ces trois personnages historiques, la ministre de la Culture et des Communications a également désigné la fondation du Comité provincial pour le suffrage féminin en 1922 comme événement historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

L’organisme, essentiel dans la lutte pour le droit de vote des femmes, a été fondé par Marie Lacoste Gérin-Lajoie et Anna Marks Lyman en vue de regrouper dans un même organisme les suffragettes francophones et anglophones, ainsi que les catholiques et les protestantes.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.