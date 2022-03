Des Ukrainiens au Canada souffrent de problèmes de santé mentale selon une thérapeute

Une thérapeute affirme que dans la foulée du conflit entre l’Ukraine et la Russie, la communauté canado-ukrainienne est aux prises avec des problèmes de santé mentale. Selon elle, les Ukrainiens ayant immigré au Canada souffrent d'anxiété, de dépression et d'insomnie, mais n'en parlent pas.

Tous les membres de la communauté ukrainienne à qui je parle ici ne dorment pas, sont inquiets, anxieux et en colère , explique Hanna Zavrazhyna, une thérapeute ukrainienne de la ville de Calgary.

Elle explique que de nombreux Ukrainiens qui habitent dans la métropole albertaine subissent les contrecoups de la guerre en Ukraine sur leur santé mentale, sachant que la vie de leurs proches est en danger

Beaucoup de nos amis sont en danger de mort, alors il semble inapproprié de parler de ce que nous ressentons. Nous sommes anxieux, nerveux, déprimés, nous ne dormons pas. Mais comment pouvons-nous comparer notre souffrance quand un proche peut être tué à tout moment?

La thérapeute estime que la situation actuelle est d’autant plus traumatisante pour les personnes qui ont immigré au Canada en raison de conflits précédents en Ukraine. Selon elle, cela peut leur faire revivre des moments difficiles vécus dans le passé.

J’imagine que toutes leurs peurs reviennent. C’est indescriptible.

Selon Mme Zavrazhyna, la situation en Ukraine est tellement horrible que même en tant que thérapeute, elle se sent dépassée et explique avoir du mal à donner des conseils.

Ganna Zakharova, une Ukrainienne qui habite en Alberta, explique subir les conséquences de la guerre qui fait rage en Ukraine. Mon cousin se cache des bombardements et je suis ici au travail, j’essaie de me concentrer, et je pleure tous les jours.

Celle qui a fui la Crimée en 2014 lorsque l'armée russe a envahi et annexé ce territoire ukrainien indique qu’une de ses amies a commencé à craindre l’obscurité, car c’est généralement à ce moment que les bombardements surviennent.

Important de prendre soin de soi

Hanna Zavrazhyna soutient que les membres de la communauté ukrainienne à Calgary ne se préoccupent pas forcément de leurs problèmes personnels, puisque leur détresse ne représente pas une priorité en comparaison de ce que vivent leurs proches en Ukraine.

Selon elle, de nombreux Ukrainiens en ressentent les répercussions, tout en ne parlant pas de leur santé mentale pendant cette période, ce qui peut avoir des conséquences. Cela va empirer et vous allez juste [être] épuisé et vous pouvez être malade pendant assez longtemps.

Il faut écouter son corps. Dormez si vous le pouvez. Mangez si vous le pouvez. Reposez-vous si vous le pouvez. Et jouez avec vos enfants si vous le pouvez.

Elle rappelle qu’il existe des services de soutien en santé mentale pour les personnes qui ont des difficultés et qui cherchent de l'aide à Calgary, notamment le Calgary Counselling Centre, le Distress Centre, ainsi que les programmes de counseling offerts par les organismes d'aide aux immigrants, comme l'Immigrant Education Society.