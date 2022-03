Des voix s’élèvent pour protéger les femmes autochtones contre l’exploitation sexuelle

Heidi Marshall dit que ce n'est pas un hasard si les femmes et les filles autochtones sont 10 fois plus susceptibles d'être victimes de la traite des personnes et de l'exploitation sexuelle commerciale que les femmes et les filles non autochtones.

« Les femmes autochtones sont déjà dévalorisées par les sociétés coloniales » — Une citation de Heidi Marshall, consultante pour l'association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse

Elle est consultante en matière de traite des personnes pour l'association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse et co fondatrice du centre de ressource autochtone Jane Paul à Sydney, en Nouvelle-Écosse. C'est le seul centre à l'est de Montréal spécifiquement pour les femmes autochtones en situation à risque, vivant hors réserve.

Les femmes autochtones sont encore plus déshumanisées si elles travaillent dans le commerce du sexe , explique-t-elle.

L'héritage du colonialisme

Elle explique que cette déshumanisation des femmes et des filles autochtones a commencé avant même que le Canada n'existe et que pendant deux siècles, les femmes et les filles autochtones ont été considérées comme des biens et achetés et vendus comme esclaves.

Les Européens ont dépeint les peuples autochtones comme inférieurs, sous-humains et arriérés , dit-elle. Les femmes autochtones étaient historiquement présentées comme sexuellement libres et placées dans la classe la plus basse de la société.

Heidi Marshall est professeure auxiliaire à l'Université du Cap-Breton, présidente de la Société du cercle de l'espoir des Mi'kmaq et cofondatrice du centre de ressources autochtones Jane Paul. Elle travaille sur une stratégie de lutte contre la traite des personnes dans les communautés autochtones pour l'Association des femmes autochtones de la Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté : Heidi Marshall

À son avis, cette hiérarchie coloniale persiste aujourd'hui.

Les femmes autochtones qui se trouvent en difficulté, qui luttent contre la toxicomanie ou qui sont impliquées dans le travail du sexe, sont souvent abandonnées par leur propre communauté, affirme Heidi Marshall.

La Nouvelle-Écosse a le taux de traite de personnes le plus élevé au pays. Des facteurs comme la pauvreté, les démêlés avec le système de protection de l'enfance et des antécédents de violence peuvent augmenter le risque d'être victime de la traite et ces facteurs affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles autochtones.

En fait, une étude nationale publiée en octobre dernier par le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes a montré que 51 % des femmes et 50 % des filles victimes de la traite au Canada sont autochtones.

C'est pourquoi Heidi Marshall a dit qu'elle était si inquiète pour Marley Alicia Morris, une femme autochtone de 24 ans actuellement portée disparue dans la région d'Halifax. Elle a été vue pour la dernière fois au centre-ville de Dartmouth le 18 février.

La police régionale d'Halifax a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve suggérant un acte criminel dans sa disparition, mais ils s'inquiètent pour son bien-être.

Son père, Fabian Francis, dit qu'il ne veut pas que sa fille devienne une autre statistique .

Marley Alicia Morris, 24 ans, a été vue pour la dernière fois au centre-ville de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le 18 février. Photo : Gracieuseté : Fabian Francis

Charlene Gagnon du YWCA explique que les trafiquants et les proxénètes utilisent une manipulation psychologique de niveau militaire . Ils s'assoient souvent à l'extérieur des foyers de groupe et des refuges pour sans-abri où il y a de fortes concentrations de personnes vulnérables.

Ils sont les plus manipulables , dit-elle, parce que vous pouvez leur offrir une porte de sortie .

Un problème répandu

Cheryl Copage-Gehue a aussi aidé à fonder le centre Jane Paul, maintenant elle travaille comme conseillère autochtone auprès de la Municipalité régionale d'Halifax.

Elle dit que lors de réunions elle voyait constamment des preuves de cette prédation.

Nous nous en occupons tout le temps au centre Mi'kmaw Native Friendship , dit Cheryl Copage-Gehue.

Lorsque nous accueillons nos groupes de jeunes, nos grands-mères doivent littéralement sortir et chasser ces hommes qui tentent de trafiquer nos jeunes femmes au moment où elles sortent.

Elle raconte que certaines femmes sont victimes de la traite à Halifax à partir d'autres régions et se présentent à la porte du centre sans même savoir comment elles sont arrivées là .

Lutter localement contre la traite

S'attaquer aux facteurs sous-jacents qui rendent les femmes et les filles autochtones tellement plus vulnérables prend du temps, et des questions comme le logement et la protection de l'enfance sont souvent traitées par le gouvernement provincial.

Pour des actions du gouvernement municipal, Cheryl Copage-Gehue suggère de commencer à examiner les 231 recommandations du rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et d'en choisir quelques-unes qui s'appliquent spécifiquement à la compétence de la municipalité.

Même si vous vous concentrez sur un seul appel à l'action, ça fait une différence .

Heidi Marshall travaille actuellement sur une stratégie de lutte contre la traite des personnes dans les communautés autochtones de la Nouvelle-Écosse. Elle devrait être publiée au cours de l'année à venir.