Une transition accélérée vers les véhicules électriques

Nous avons senti une explosion des ventes depuis 10 à 12 jours avec le début de la guerre et l'augmentation du prix du gaz en fou , explique le copropriétaire de JN Auto de Richmond, Sébastien Marcotte.

Cette entreprise s'est spécialisée dans la vente de voitures électriques et hybrides il y a plusieurs années. Les demandes explosent. On reçoit des demandes par téléphone, par internet et ici en personne. On est juste lundi matin et il y a une dizaine de personnes sur place!

Si plusieurs garages d'autos usagés peinent à trouver des voitures à vendre, M. Marcotte soutient que, pour son entreprise, les choses se passent bien. On est reconnu dans l'électrique. Les gens viennent nous offrir leur véhicule usagé électrique pour s'en acheter un neuf. Sinon, j'aurais de la difficulté à avoir du choix , soutient Sébastien Marcotte.

« Je commence à avoir peur de ne pas avoir assez d'autos électriques. Il n'y a pas de capacité de production chez les fabricants dans les véhicules électriques. Les temps d'attente sont démesurés. On parle jusqu'à trois ans pour avoir un véhicule neuf. » — Une citation de Sébastien Marcotte, copropriétaire JN Auto

Ce dernier remarque un changement dans la motivation des automobilistes pour passer au mode électrique. Les premiers acheteurs, il y a quelques années, avaient une pensée environnementale. On voit encore cette motivation, mais de moins en moins. La motivation est davantage économique , indique-t-il.

Repenser les transports

La directrice du Conseil de l’environnement de l’Estrie, Jacinthe Caron, croit qu’il s’agit d’un bon moment pour repenser les transports. Le véhicule électrique est une solution, mais il est temps de repenser les transports de façon globale. Avec cette augmentation du coût du pétrole, on se rend compte que l’on est dépendant du pétrole.

« Il faut optimiser ses déplacements. » — Une citation de Jacinthe Caron, directrice générale du Conseil de l'environnement de l'Estrie

