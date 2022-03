Le premier refuge pour les femmes musulmanes verra le jour à Winnipeg

Le projet, présentement en phase de recherche de financement, sera le fruit d’un partenariat avec l'Association des services sociaux islamiques de Winnipeg.

Sakeenah Homes offre déjà des services de logement de transition pour les femmes et les enfants à Brampton, London, Montréal, Ottawa et Toronto.

En 2019, Statistique Canada démontrait que le Manitoba et la Saskatchewan étaient les provinces canadiennes avec les taux élevés de violence familiale déclarés par la police.

Selon la présidente-directrice générale de Sakeenah Homes, Zena Chaudhry, la pandémie a accentué la problématique. Au cours des deux dernières années, son organisation a reçu un nombre croissant d'appels téléphoniques de femmes musulmanes provenant du Manitoba.

La communauté musulmane n'est pas non plus à l'abri de violence conjugale , affirme Mme Chaudhry lors d'une entrevue téléphonique avec CBC.

Bien que le refuge vise à combler un manque de services pour les femmes et les enfants musulmans, Mme Chaudhry assure que les portes du nouvel établissement seront ouvertes à tous ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur croyance religieuse.

Le futur refuge aidera les femmes et les enfants à se remettre sur pied après avoir quitté des situations d’abus et de traumatisme, explique Mme Chaudhry.

Il fournira également une assistance en matière de logement, d'éducation, d'emploi, de soutien juridique, de traitement des dossiers, de services de santé mentale et de référentiel.

La chose la plus importante est de donner à ces femmes et à ces enfants un endroit sûr où rester, afin qu'ils puissent se remettre de leur traumatisme, puis reprendre leur vie en main et devenir complètement autonomes , ajoute-t-elle.

Allégations d’islamophobie dans d’autres refuges

Zena Chaudhry raconte qu’elle et son équipe ont entendu des témoignages choquants de femmes musulmanes ayant quitté d'autres refuges.

Certaines femmes musulmanes se sont vu arracher leur voile et elles ont dû faire face à des commentaires islamophobes de la part du personnel et des résidents de ces refuges.

D’autres femmes n'avaient pas d'endroit pour prier pendant le ramadan, soit le mois du jeûne religieux dans l’islam. Et puisque la cuisine était fermée en dehors des heures de jeûne, elles ne pouvaient pas manger non plus.

La directrice générale de l'Association des services sociaux islamiques, Shahina Siddiqui dit avoir entendu des histoires similaires.

Les femmes choisissent de rester dans des relations où règne l'abus plutôt que d'aller dans un refuge où elles ne se sentent pas à l'aise, ou encore où leurs besoins spirituels et autres ne sont pas satisfaits , dit-elle à son tour.

Et bien sûr, l'islamophobie ajoute une autre couche de méfiance. Mme Siddiqui aurait souhaité qu'un refuge pour les femmes et les enfants musulmans puisse faire son chemin à Winnipeg plus tôt, mais que ce nouveau projet est un début .

Je suis heureuse, j'ai bon espoir, et j'espère que d'autres femmes se manifesteront parce qu'elles savent qu'elles ont un endroit où aller, qui sera culturellement et spirituellement compatible avec leurs vies , lance-t-elle.

Avec les informations de Ozten Shebahkeget