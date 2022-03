Les États-Unis vont bannir les importations de pétrole russe

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Le président Joe Biden est sur le point de mettre un frein aux importations de pétrole, de gaz et de charbon russes aux États-Unis, selon ce qu'ont rapporté plusieurs médias américains mardi matin. Il doit en faire l'annonce vers 10 h 45.

Le Royaume-Uni devrait faire une annonce similaire vers 11 h, selon Politico. Pour l'heure, les autres alliés européens ne semblent tuotefois pas prendre part à cette initiative, destinée à sanctionner la Russie pour l'invasion de l'Ukraine. Le sénateur démocrate Chris Coons a toutefois assuré mardi sur les ondes de CNN que les États-Unis travaillent étroitement avec leurs alliés européens dans ce dossier. Environ 30 % des besoins de l'Europe en pétrole sont assurés par la Russie, contre 8 % seulement pour les États-Unis. En 2021, les États-Unis ont importé quelque 245 millions de barils de brut et de produits pétroliers en provenance de la Russie, ce qui en a fait le quatrième fournisseur du pays. Plus de détails suivront. À lire aussi : Washington, Berlin, Paris et Londres hésitent à se priver des hydrocarbures russes