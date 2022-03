À qui profite la hausse des prix de la viande de bœuf?

Une nouvelle étude commandée par les Beef Farmers of Ontario, une association qui regroupe des éleveurs de bovins de l’Ontario, suggère que les éleveurs de bovins ne profitent pas nécessairement des prix élevés du bœuf au détail.

Selon les données de Statistique Canada, depuis le début de la pandémie, en mars 2020, le prix du bœuf a considérablement augmenté, de 6 % pour un kilo de bœuf haché à 24 % pour certaines coupes de bœuf de qualité supérieure.

Alors que les clients sont choqués par les prix à l'épicerie ou au restaurant, la part de l'augmentation des prix pour les éleveurs comme Belinda Bowman, propriétaire de BB Cattle Co basée à l'extérieur de Lucan, en Ontario, se perd quelque part entre le champ et l'assiette.

Si vous regardez cela, je ne dirais pas que nous avons gagné 25 % en termes d'animaux que nous dépeçons pour le commerce de gros , déclare-t-elle, notant que le coût d'un boisseau de maïs, un ingrédient clé pour l'alimentation du bétail, a augmenté de 40 % au cours de la dernière année.

« Comme tout en ce moment, nos coûts ont également augmenté. » — Une citation de Belinda Bowman, éleveuse

Selon l'étude, il y a un écart croissant entre le prix que les abattoirs paient pour les bovins d'éleveurs comme Mme Bowman et le prix que les détaillants, comme les épiceries ou les boucheries, paient pour le bœuf en gros.

Un écart grandissant entre le champ et l'assiette

L’étude suggère qu’entre 2016 et 2021, le prix des bovins est resté relativement stable, n'augmentant que de 2,8 %, alors que sur la même période, le prix du bœuf en gros a augmenté de 27 %, soit, un taux près de 10 fois plus élevé.

Kevin Grier est l'auteur de l'étude. Cet économiste basé à Guelph, en Ontario, analyse la relation entre les prix du bétail et de la viande depuis des décennies.

Historiquement, les prix du bœuf et du bétail vont de pair, l'un va, l'autre aussi, mais ces dernières années, cette relation s'est brisée , explique-t-il.

Cette rupture signifie que les agriculteurs obtiennent une part décroissante des marges bénéficiaires de l'industrie du bœuf de l'Ontario, qui représente 2,7 milliards de dollars, alors que la demande de bœuf n'a jamais été aussi forte depuis 30 ans.

La part des conditionneurs de viande

Selon l'étude, la part de l'agriculteur est passée de 41 % en 2016 à 39 % en 2021. Dans le même temps, la part des conditionneurs de viande a augmenté, passant de 51 % à 59 %.

Les épiciers et les boucheries sont les plus mal lotis de tous, selon l'étude, gagnant une part de huit pour cent de la marge bénéficiaire en 2016, à un peu plus de deux pour cent en 2021.

La part de l'épicier dans le dollar du bœuf a en fait diminué. [...] Croyez-le ou non, les épiciers n'aiment pas augmenter les prix parce que cela énerve les gens , indique-t-il.

« Mon estimation des marges [de profit] des conditionneurs est phénoménale. » — Une citation de Kevin Grier, économiste

Contacté, le Conseil des viandes du Canada, l'association industrielle des conditionneurs de viande du pays, n'a pas répondu au moment de la publication de l’article.

