Les campeurs de la N.-É. peuvent réserver des sites provinciaux à partir du mois prochain

Le gouvernement provincial a annoncé lundi que les réservations pour les 20 terrains de camping de la province ouvriront pendant trois jours à compter du 5 avril. L'ouverture de trois jours est pour répondre à la forte demande pour certains sites.

La plupart des parcs de jour et de camping ouvriront le week-end de la fête de Victoria et les autres ouvriront en juin.

L'ouverture des parcs provinciaux a été retardée l'année dernière en raison d'un nombre élevé de cas de COVID-19 dans la province, mais la province affirme que c'était quand même une année record, avec plus de 91 000 réservations.

Un groupe en camping au parc provincial Blomidon. Photo : Gracieuseté : ministère des Ressources naturelles

Le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables avise les campeurs qu’ils vont peut-être devoir élargir leur recherche de terrains et de dates lors de la réservation au cas où leur premier choix ne serait pas disponible.

Le ministère dit avoir apporté plusieurs améliorations d'infrastructure, y compris des sites et des bâtiments accessibles et des salles de bains non sexistes, dans divers parcs.