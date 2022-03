Les magasins d’Ottawa peinent à répondre à la demande de drapeaux ukrainiens

Deux fournisseurs de drapeaux et symboles nationaux d’Ottawa se disent submergés par la demande de drapeaux de l'Ukraine, alors que des résidents veulent apporter leur soutien au pays face à la Russie.

Depuis lundi, la Russie a annoncé une poignée de couloirs humanitaires pour permettre aux civils de fuir l'Ukraine, bien que les voies d'évacuation mènent principalement vers la Russie et son allié la Biélorussie, suscitant les critiques de l'Ukraine. Pendant ce temps, les forces russes continuent à frapper des villes ukrainiennes, dont Mykolaïv, au sud de la capitale Kiev, indiquant qu'il n'y aurait pas de cessation plus large des hostilités.

Dans la capitale du Canada, les résidents montrent leur soutien à l'Ukraine en achetant des épinglettes de l'amitié, des autocollants et des drapeaux.

"C'est une chance de défendre la démocratie dans le monde", a déclaré le client Doug Hunter devant The Flag Shop à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Doug Hunter, un résident d'Ottawa, s’est rendu au Flag Shop, sur la rue Bank, lundi. Il en est ressorti avec un sac contenant un drapeau ukrainien plié dans une pochette en plastique. C'était le dernier drapeau en stock, dit-il, et il a l'intention de le faire voler sur un poteau devant chez lui.

C'est une chance de défendre la démocratie à travers le monde , estime M. Hunter. L'Ukraine est dans une position horrible et j'aimerais que nous puissions faire beaucoup plus pour elle. Au moins dans l'esprit, nous pouvons la soutenir.

Le propriétaire du magasin, Al McLaughlin, raconte que l'augmentation de la demande pour le drapeau ukrainien est sans précédent. La semaine dernière, il a vendu des milliers d'articles. Mais il a du mal à tirer profit du conflit, cependant, ajoute-t-il.

C'est un dilemme , dit M. McLaughlin, qualifiant sa vitrine d’ indicateur des événements mondiaux. Ce n'est pas comme ça que nous aimons gagner de l'argent. Je l'échangerais sans problème si nous pouvions éviter tout cela et perdre les ventes. Par tous les moyens, je le ferais avec plaisir.

The Flag Shop coud bon nombre de ses drapeaux à l’interne, et le drapeau ukrainien est facile à reproduire avec ses barres bleues et jaunes, explique M. McLaughlin.

Une demande jamais vue

Le fournisseur de World of Maps, sur la rue Wellington, est aussi à court de drapeaux ukrainiens, indique la propriétaire, Peta Thoms.

La plus récente livraison d'épinglettes de l'amitié Canada-Ukraine a rapidement trouvé preneurs. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Un coursier a déposé des épinglettes de l'amitié Canada-Ukraine, lundi, ainsi que des autocollants pour pare-chocs, mais ils ont rapidement trouvé preneurs.

Nous n'avons jamais vu ça pour un pays auparavant , partage Mme Thoms, ajoutant que la demande dépasse facilement celle des drapeaux des nations qui remportent la Coupe du monde de soccer.

Chez World of Maps, Brad Green retire un drapeau fraîchement imprimé de son imprimante de carte. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Pour faire face à la demande, elle et son mari Brad Green ont commencé à imprimer les barres bleues et jaunes de l'Ukraine sur de grandes feuilles d’un matériau synthétique spécial qu'ils utilisent normalement pour les cartes.

Dans la vitrine, le couple a scotché une grande carte de l'Ukraine et ils racontent que les familles s'arrêtent régulièrement pour s’orienter et trouver des points de repère, aujourd’hui connus à cause de l'invasion russe.

Dans la vitrine du magasin World of Maps, les propriétaires ont accroché une carte de l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Mme Thoms et M. Green accueillent également les dons pour la Croix-Rouge canadienne et se sont engagés à égaler la somme amassée avec les profits réalisés jusqu'à hauteur de 2000 $.

Le chiffre a été facilement atteint la fin de semaine dernière, mais ils n’ont pas l’intention d’arrêter d'imprimer des drapeaux ukrainiens.

Il est temps d'envoyer l'argent là où il sera utile , dit M. Green.

Avec les informations de Stu Mills, CBC News