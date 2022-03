La guerre bloque une famille ukrainienne qui voulait s’établir à Saint-Quentin

Toutefois, l’invasion russe en Ukraine lancée le 24 février a entraîné une suspension de ce projet. M. Demenshyn dit qu’il pouvait entendre les explosions au loin et voir des hélicoptères militaires russes au moment où il s’apprêtait à aller travailler. La situation est maintenant très difficile, explique-t-il.

Jusque-là, la vie de sa famille était normale et paisible, affirme Pavlo Demenshyn durant une entrevue accordée de la communauté de Pishchanka, dans le sud de l’Ukraine, où il s’est réfugié avec les siens.

Les militaires russes poursuivaient lundi leurs bombardements de villes ukrainiennes.

Pavlo Demenshyn est l’un des 12 travailleurs ukrainiens embauchés par l’entreprise néo-brunswickoise Groupe Savoie. Leur déménagement est suspendu indéfiniment à cause de la guerre.

L’entreprise forestière J. D. Irving comptait aussi embaucher plus de 110 travailleurs ukrainiens. Elle dit collaborer avec les autorités canadiennes pour accélérer le processus.

Pavlo Demenshyn, sa fille Victoria et sa femme Olesia ont fait un voyage à Paris peu avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Photo : Gracieuseté : Pavlo Demenshyn

Pavlo Demenshyn affirme qu’il attend un visa pour aller au Canada, mais même s’il le reçoit il ne peut quitter l’Ukraine. Le gouvernement ukrainien a imposé une conscription. Tous les hommes âgés de 18 à 60 ans doivent rester dans le pays.

Nous sommes des gens simples et nous voulons seulement vivre et travailler paisiblement, bâtir un meilleur avenir pour notre famille et notre fille dans un pays paisible , affirme M. Demenshyn, en ajoutant qu’il ne sait plus à quoi s’attendre.

Il avait choisi Saint-Quentin parce qu’il s’agit d’une communauté rurale près de la nature et où le logement coûte moins cher comparativement à d’autres régions du Canada.

Domicile, école et bureau en ruines

La famille de M. Demenshyn habitait à Irpin, une petite ville près de la capitale, Kiev. Le jour du déclenchement de l’invasion russe, il est parti avec sa femme Olesia et sa fille Victoria. La famille est maintenant hébergée par la mère de sa femme à Pishchanka.

Des immeubles bombardés à Irpin, le 3 mars 2022. Photo : Getty Images / Chris McGrath

Il dit avoir appris en communiquant avec ses voisins, amis et collègues d’Irpin que l’appartement où vivait sa famille a été détruit par des missiles, ainsi que l’édifice qui abritait l’école de sa fille et le bureau de sa femme.

Nous avions de belles villes près de Kiev, des villes européennes, et nous les avons toutes perdues , déplore Pavlo Demenshyn.