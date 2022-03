Il a été entendu que le premier convoi sera lancé à 10 h [heure locale] de la ville de Soumy. Le convoi sera suivi par la population locale dans leur véhicule personnel , a indiqué la vice-première ministre dans une déclaration télévisée.

Le ministère de la Défense de la Russie affirme que ses forces ont introduit un régime de silence depuis 9 h, heure locale, selon l’agence Interfax.

Les dernières heures n’ont pas été de tout repos pour la population locale. Selon les autorités ukrainiennes, au moins neuf personnes ont péri lundi soir dans une frappe aérienne sur la ville de Soumy, située à 350 km à l'est de Kiev.

Des avions ennemis ont attaqué insidieusement des bâtiments d'habitation , ont indiqué sur Telegram les services de secours ukrainiens, arrivés sur les lieux du bombardement vers 23 h, heure locale. Les secours ont retrouvé les corps de neuf civils, dont deux enfants, tandis qu'une femme a pu être dégagée vivante des décombres, ont-ils précisé.

Soumy, proche de la frontière russe, est le théâtre de violents combats depuis plusieurs jours.

La vice-première ministre ukrainienne a dénoncé un non-respect de l’engagement des couloirs humanitaires .

Nous avons des informations selon lesquelles le côté russe prévoit de perturber ce corridor, et qu'il y a des manipulations pour obliger les gens à prendre un autre itinéraire, qui n'est pas coordonné (avec les Ukrainiens) et est dangereux , a-t-elle affirmé.

Iryna Verechtchouk a également fait état de demandes de couloirs humanitaires pour évacuer les civils depuis d'autres villes dont Kiev, Kharkiv, Marioupol et Volnovakha, et appelé la Russie à se coordonner urgemment avec les Ukrainiens pour assurer un cessez-le-feu sur ces zones.

D’après le plus récent décompte de l’ONU, plus de 1,7 million de personnes ont fui le pays depuis le début de l’invasion russe, le 24 février. On pourrait franchir la barre des 2 millions de réfugiés dès mardi ou mercredi, au plus tard, indique le haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi.

Le haut responsable onusien a tenu ses propos après avoir effectué une visite en Roumanie, Moldavie et Pologne, trois pays frontaliers de l'Ukraine.

Les guerres de Balkans, en Bosnie et au Kosovo, avaient aussi provoqué d'énormes flux de réfugiés, peut-être deux ou trois millions, mais sur une période de huit ans , a-t-il relevé. Là, c'est huit jours.

Le haut-commissaire soutient que la deuxième vague de réfugiés ukrainiens sera composée de gens plus vulnérables. Si la guerre se poursuit, nous commencerons à voir des gens qui n’ont aucune ressource et aucun contact.