Plus de 5000 luminaires seront convertis à l’éclairage DEL à Granby

La Ville de Granby convertira plus de 5400 luminaires à l’éclairage DEL dans les deux prochaines années, a-t-elle décidé au conseil municipal de lundi soir.

La Ville profitera d’un programme d’achat groupé de l’entreprise Énergère et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour faire la mise à jour et la modernisation de l’ensemble de [son] réseau d’éclairage , a annoncé le conseiller du District 8 Félix Dionne.

« C’est rare que c’est si emballant les projets d’infrastructure, mais dans ce qu’on a vu au conseil depuis le début de l’année, c’est un de ceux qui m’emballe le plus. » — Une citation de Félix Dionne, conseiller du District 8

Une première phase d'installation est prévue en été 2022, et une deuxième phase est prévue l’année suivante. Au total, le projet devrait coûter environ 3,2 millions $. Il permettra toutefois de faire de grandes économies, selon M. Dionne.

L’éclairage DEL a en effet une durée de vie d'environ 25 ans, ce qui devrait permettre à Granby d’économiser 5 millions $ en énergie et en frais d’entretien, selon les estimations de la Ville.

Clairement, on le fait pour l’environnement, mais ce sont aussi des économies monétaires importantes , remarque Félix Dionne.

La mairesse de Granby Julie Bourdon abonde dans le même sens. On a vu que c’était très bénéfique au final pour les municipalités. C’est le souci environnemental et les économies faites par la suite qui nous ont poussés à aller dans ce sens-là , souligne-t-elle.