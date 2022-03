Guerre en Ukraine : attention à la désinformation en ligne, dit un professeur

À l'heure actuelle, les gens devraient aborder tous les médias sociaux comme de la propagande , déclare le professeur adjoint dans un communiqué de presse annonçant un panel virtuel organisé par l'Université Brock à St. Catharines.

Comme l'invasion se déroule en ligne en temps réel, il peut être difficile de déterminer si ce qui est affiché reflète fidèlement ce qui se passe sur le terrain, dit-il.

Les conséquences de l'invasion seront au centre du panel virtuel qui se tiendra mardi avec les professeurs Stefan Dolgert et Gregor Kranjc, ainsi qu'Irene Schumylo-Newton, présidente de la branche Niagara du Congrès ukrainien canadien.

Mme Schumylo-Newton affirme qu'elle a été témoin de première main de la propagation de la désinformation et recommande aux gens de se tourner vers les organisations mondiales pour obtenir leurs informations.

Écoutez les gens des Nations Unies, ils vous disent exactement ce qui se passe , propose-t-elle.

Elle appelle également à la prudence lors de la consultation des informations en ligne, en particulier des informations en provenance de la Russie.

« Si vous allez écouter des informations qui proviennent strictement d'une chaîne basée en Russie, alors vous devez commencer à faire preuve d'esprit critique, et vous devez analyser vos informations et dire : "Je vais vérifier ça" » — Une citation de Irene Schumylo-Newton, présidente de la branche Niagara du Congrès ukrainien canadien

Faites votre propre vérification des faits

Aaron Mauro déclare dans un entretien avec CBC que l'émergence d' experts improvisés en histoire et en politique de la région lui rappelle la désinformation largement répandue au début de la pandémie de COVID-19.

Nous avons besoin de temps pour vraiment réfléchir à la façon dont l'ensemble du paysage médiatique a été militarisé, d'une manière qui tire le meilleur parti du brouillard de la guerre , continue-t-il.

Selon lui, si certains des experts autoproclamés peuvent être bien intentionnés, même des informations véridiques peuvent être présentées d'une manière qui sape le signalement honnête d’actes répréhensibles, d'actes de violence odieux et du mépris de la sécurité publique .

Aaron Mauro est professeur adjoint de médias numériques à l'Université Brock. Photo : Photo soumise par Aaron Mauro

Malgré ce risque, M. Mauro souligne qu'il est toujours important que la communauté mondiale témoigne de ce qui se passe.

Nous aurons des audiences et des procès dans les années à venir qui détermineront la légalité de ces conflits et crimes de guerre qui peuvent ou non se produire, et la collecte de preuves auprès des citoyens sur le terrain jouera un rôle très important , explique le professeur.

Aaron Mauro demande aux utilisateurs des médias sociaux d'être prudents quant à ce qu'ils partagent et encourage également les gens à obtenir des nouvelles de diverses sources et endroits à travers le monde.

« Faites votre propre vérification des faits dans le sens où si vous lisez les points de vue de plusieurs sources à partir d'un seul événement, il y a plus de chances que nous soyons en mesure de deviner la véracité des événements » — Une citation de Aaron Mauro, professeur adjoint de médias numériques à l'Université Brock

C'est une leçon d'éducation aux médias et un témoignage de l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule.

Les panélistes de l’Université Brock doivent discuter de l'invasion de la Russie et de la façon dont elle a affecté la vie des Ukrainiens du monde entier, y compris au Canada, à partir de 19 h mardi.

L'entrée à l'événement en ligne sera gratuite, mais l'inscription est requise.