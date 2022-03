Un règlement d’emprunt de 1,6 M$ pour le Mont-Lac-Vert adopté à Hébertville

Le conseil municipal d'Hébertville revient à la charge et souhaite améliorer les installations de la station de ski du Mont Lac-Vert. Un règlement d'emprunt de plus de 1,6 M$, pour entre autres remettre en fonction le deuxième télésiège inutilisable depuis deux ans, a été adopté à l’unanimité lundi soir lors d’une séance régulière du conseil.

Je pense que c’est un signe important. Je pense que ça va être plus facile par la suite d’aller chercher des partenaires. On a déjà des demandes qui sont faites, une au niveau du ministère du Tourisme pour un montant de 851 000 $. On est attente de nouvelles ce côté-là. Puis on va faire parvenir aussi notre résolution qui a passé ce soir, demandant à la MRC MRC de Lac-Saint-Jean-Est de reconnaître le Mont Lac-Vert comme entité supramunicipale , a raconté le maire d’Hébertville, Marc Richard, en entrevue lundi soir.

Selon le maire, quelques citoyens ont fait part de leurs questions.

Certains citoyens ont pu s’exprimer sur le règlement lors de la période de questions, mais le climat était extrêmement serein. J’ai un excellent feeling que la population est derrière nous pour l’acceptation de ce règlement-là , a-t-il poursuivi.

Le maire d'Hébertville, Marc Richard Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L'an dernier, 250 personnes avaient signé le registre pour s'opposer à un premier règlement de plus de 600 000 $. Les élus de l'époque s'étaient résignés à l’approche des élections de l’automne dernier. Un sondage avait aussi révélé que les citoyens préféraient que des partenaires se joignent au projet.

La prochaine étape, c’est que les avis pour les personnes habiles à voter seront déposés à compter du 9 mars et le registre de signatures des citoyens sera ouvert à compter du 16 mars entre 9 h et 19 h à l’hôtel de ville , a dit encore le maire Richard.

Environ 200 personnes doivent s’y opposer pour que la municipalité décide d’aller en référendum ou de retirer le projet.

Le télésiège #1 ne fonctionne plus depuis deux ans. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Une corporation

La station de ski du Mont-Lac-Vert est gérée par la Corporation de gestion récréotouristique du Mont Lac-Vert qui est financée par la municipalité. Interviewé en journée, le président de la corporation, Sébastien Laprise, croyait en l’importance de mettre à niveau la station.

Si on n’investit pas dans la station, on va se retrouver avec une station qui va devenir obsolète, alors que nos concurrents, même dans la région, investissent , avait-il plaidé.

Le président de la Corporation de gestion récréotouristique du Mont Lac-Vert Sébastien Laprise croit que la municipalité doit investir. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Sébastien Laprise est certain qu’un modèle impliquant la Municipalité régionale de comté MRC est la bonne façon de faire.

Je pense que c'est l'avenir et il y a plusieurs stations à travers le Québec qui ont adopté ce modèle de gouvernance là qui a porté ses fruits et qui démontre que lorsqu'une station est supportée par sa région, on se retrouve dans un tout autre contexte et la station de développe et progresse , avait poursuivi Sébastien Laprise.

Avec des informations de Pascal Girard et Laurie Gobeil