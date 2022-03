Prix de l’essence : une hausse qui fait mal à l’industrie du taxi

Le président de l'Association des chauffeurs de taxi, Mohan Kang, a perdu espoir, notamment parce que les hausses des prix de l'essence sont entièrement absorbées par les chauffeurs eux-mêmes.

Nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel , dit-il visiblement découragé.

Il explique que le coût des trajets en taxi est régi par la commission de transports des passagers (Passenger Transportation Board) et que tant qu’elle ne modifiera pas le tarif de base, les chauffeurs de taxi ne pourront pas exiger un sou de plus de leurs clients.

Mohan Kang souhaiterait qu’un montant supplémentaire lié au prix de l’essence puisse être ajouté au tarif de base pour éviter que les chauffeurs perdent de l’argent. Il a d’ailleurs demandé à rencontrer la commission et attend une réponse.

Il n’y a aucune solution facile pour contrer la hausse du prix de l’essence , affirme de son côté le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth. Il souligne à l'appui l’instabilité du marché pétrolier à l’échelle internationale.

Les Britanno-Colombiens devront s’attendre à débourser un sou de plus par litre d’essence dès le 1er avril en raison de la taxe sur le carbone de la province.

L’avenir des voitures partagées?

L’entreprise britanno-colombienne de voitures de partage, EVO, surveille aussi de près la situation entourant la hausse du prix de l’essence dans la province, indique son directeur principal des opérations commerciales, Dave Wharf.

Pour le moment, nous n’avons aucun plan pour augmenter les prix. La hausse [du prix de l’essence] est très intense et soudaine , souligne-t-il en expliquant pour pour les membres rien ne change pour l'instant.

Même s’il espère voir les prix redescendre à un niveau plus raisonnable, Dave Wharf croit qu’une hausse prolongée pourrait amener plusieurs personnes à repenser leur manière de voyager.

Comment est-ce que je souhaite me déplacer? Si j’ai deux voitures, peut-être que je peux me départir d’une, dit-il. Si j’ai une seule voiture, peut-être que je ne veux plus payer pour l’essence et les assurances.

Avec les informations de Jessica Cheung et de Julie Landry