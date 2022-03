Le déneigement à Québec : « c’est inégal », selon l’opposition

Le chef de l'opposition officielle ne souhaite pas faire du déneigement un débat politique, mais Claude Villeneuve s'interroge sur la gestion des opérations déneigement depuis l'arrivée de l'administration Marchand.

Dès la première tempête en décembre, l'équipe du maire avait annoncé vouloir trouver des façons de faire plus efficaces pour répondre aux aléas d'une météo de plus en plus capricieuse. Claude Villeneuve cherche encore les résultats.

La dernière bordée de la fin de semaine a laissé de la neige, du verglas et de la pluie sur la ville. Je suis surpris que les équipes ne soient pas sorties dimanche , a-t-il affirmé lors d'un point de presse en marge du conseil municipal.

Il souligne qu'il existe déjà des mécanismes à la Ville de Québec pour améliorer en continu la politique de viabilité hivernale, adoptée par l'administration Labeaume en 2020.

« L'administration nous dit qu'elle expérimente des choses qui ne se sont jamais faites par le passé. On attend encore de voir l'impact. » — Une citation de Claude Villeneuve

Claude Villeneuve reproche aussi à l'administration Marchand d'avoir créé des attentes cet hiver, en annonçant pouvoir faire mieux que ses prédécesseurs.

C'est une administration inexpérimentée qui crée des attentes et un coup qu'elle fait le tour du sujet, elle finit par revenir au point de départ.

Discussions

Lors des échanges au conseil municipal, le conseiller responsable du déneigement, Pierre-Luc Lachance, s'est montré très ouvert aux critiques de l'opposition.

Je vous tends la main pour qu'on se rencontre , a-t-il dit. Je veux qu'on prenne le temps d'entendre vos pistes d'innovation que vous avez en tête.

Il a aussi expliqué que les équipes ne sont pas sorties dimanche soir, puisqu'il était tombé moins de 10 centimètres de neige. Cette norme est l'élément qui déclenche une opération déneigement.

Nouveauté

La Ville de Québec persiste dans son idée de faire les choses autrement. Pour la présente opération déneigement, l'administration Marchand a concentré ses efforts de ramassage de la neige dans les arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour la première nuit au lieu de le faire sur l'ensemble de son territoire. Ça ne sera pas possible de tout nettoyer en une seule nuit.

L'objectif est de souffler la neige dans les rues les plus étroites de ces deux secteurs, en priorité. Dans les autres arrondissements, l'opération déneigement s'est limitée à dégager la chaussée. L'enlèvement de la neige aura lieu mardi soir.