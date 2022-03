Réouverture 24/7 du CLSC de Senneterre : on se réjouit, mais des inquiétudes persistent

De nombreux citoyens se sont rejoints devant l'hôtel de ville de Senneterre lundi après-midi avant d’entamer une marche jusqu’au CLSC, qui était fermé 16 heures par jour depuis le 18 octobre 2021.

Des dizaines de personnes se sont réunis à Senneterre avant de débuter la marche. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Ça enlève un gros poids sur les épaules , reconnaît Cassandra Morin-Néron, présente à la manifestation avec son jeune garçon.

Aujourd’hui, on célèbre d’avoir notre service 24 heures sur 24, le retour à la normale, si on peut dire. Il manque seulement les ambulances à suivre dans ce sens-là , indique la porte-parole du mouvement citoyen Urgence d’agir, Mindie Fournier.

Encore aujourd’hui, quand les résidents de Senneterre appellent une ambulance, celle-ci doit se diriger vers le centre hospitalier de Val-d’Or.

Mario Fournier, Karine Ricard et Danny Cossette (de gauche à droite), ambulanciers à Senneterre étaient présents à la marche. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

S’il y a le CLSC ouvert, on arrête, on stabilise le patient. On a les médecins, on a les infirmières, on a l'équipement qu’il faut. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas arrêter, on l’a toujours fait de toute façon , affirme Mario Fournier, ambulancier à Senneterre.

La marche avait également pour but de rendre hommage à Richard Genest, un résident de Senneterre qui est mort en décembre 2021. Il avait contacté les secours durant les heures de fermeture de l’urgence et avait attendu l'ambulance pendant plus d'une heure.

On s'est même rendus compte que l'annonce de la réouverture de l'urgence est arrivée la journée de la date d'anniversaire de Richard. Donc on veut souligner cette symbolique-là de façon positive aujourd'hui. On fait ça à la mémoire de Richard pour dire que sa mort n'aura pas été en vain , a fait valoir Mindie Fournier.

Mindie Fournier, une porte-parole du groupe qui tentait de sauver l'urgence. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Une fois les citoyens arrivés devant le CLSC, la mairesse Nathalie-Ann Pelchat s’est adressée à la foule, puis a ouvert symboliquement la porte du CLSC, qui était auparavant fermée à pareille heure. Les personnes sur place ont chaudement applaudi, le sourire aux lèvres.

D’avoir le CLSC fermé la nuit, c’est très insécurisant, et c'est insécurisant aussi pour nos résidents. C’était très important pour nous que ça rouvre , rapporte Marjolaine Paré, préposée aux bénéficiaires au pavillon Yvon-Boucher, une résidence pour aînés près du CLSC.

Lors de la marche, la file de citoyens s'étendait loin derrière le début du groupe. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Pour l'ancien maire, Jean-Maurice Matte, il est maintenant temps pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de rendre des comptes et de démontrer si la fermeture partielle du CLSC a eu les effets désirés du plan de contingence.

Il doit y avoir des paramètres de mesure pour voir si ça a été efficace ou non. Est-ce que ces paramètres-là, on aimerait bien les connaître. Est-ce que la fermeture du CLSC de Senneterre a permis de soulager ailleurs? Personnellement, j’en doute , dit-il.

Quant au dossier de la desserte ambulancière, le comité citoyen compte continuer de suivre la situation de près.