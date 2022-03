Mehdi Cayenne au 23e Festival de la St-Jean de Kapuskasing

Le Franco-Ontarien, récompensé trois fois au Gala Trille Or en juin dernier, foulera les planches du Palais des sports le vendredi 17 juin. Il partagera la scène avec Jérôme Couture et Renée Wilkin qui présenteront leurs propres chansons, tirées de leurs nombreux albums, ainsi que leur nouvelle collaboration Jardin d’Éden.

Une partie de la programmation fera plaisir aux plus nostalgiques avec le retour des formations Les Frères à Ch'val et Noir Silence qui devaient être du festival en 2020, mais qui avait finalement été annulé en raison de la pandémie.

Si Les Frères à Ch’val seront à Kapuskasing pour la première fois le samedi, ils seront suivis par le groupe Noir Silence, qui effectuera son grand retour à Kapuskasing, plus de vingt ans après sa première participation à la St-Jean locale.

Le film d'animation La course des tuques sera présenté au festival.

Avant de faire place à la musique, le festival s'ouvrira avec une journée cinéma à l'intérieur de l'aréna.

Le premier film, La course des tuques, s’adresse aux grands et petits. Le visionnement se poursuit en soirée avec le drame Souterrain. Le troisième film, Dédé : à travers les brumes, relate la vie d’André Fortin et du processus d’écriture du dernier album des Colocs, Dehors novembre.

Plus de 35 000 Franco-Ontariens et francophiles ont pris part à ce festival depuis la toute première édition en 1999.

Les billets et les laissez-passer sont en vente dès maintenant.