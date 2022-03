Nicolet veut réfléchir à sa gestion de l’eau potable

La Ville de Nicolet lance un grand chantier sur l'eau potable. Des élus municipaux et des membres du personnel administratif auront comme mandat d’établir un portrait de la situation actuelle du réseau et de ses besoins.

Je vous dirais que c’est un chantier qui est en amont , explique la mairesse de Nicolet Geneviève Dubois au micro de Barbara Leroux lundi.

À écouter : Geneviève Dubois mairesse de Nicolet en entrevue à En Direct

La Municipalité compte faire une analyse de son utilisation de l’eau potable afin d’en assurer la qualité pour ses citoyens, mais aussi de limiter son impact environnemental.

Éventuellement, la Ville compte se doter d’une liste d’actions à prendre et d'investissements à réaliser.

Elle pourrait notamment instaurer des règlements d’utilisation d’eau plus costaux comme l’interdiction, à certains moments de l’année, d’arroser pour les six villes desservies par ses infrastructures.

On souhaite être cohérent, on souhaite que la méthode utilisée soit mieux adaptée et qu’on soit capable de concentrer nos efforts sur les défis qui s'en viennent pour nous , affirme Geneviève Dubois.

Fin de la tarification avec compteur manuel

Nicolet a aussi annoncé qu'elle conservera ses compteurs manuels résidentiels, mais adoptera dorénavant une tarification fixe.

Nos premiers compteurs d’eau ont été installés en 1985, donc c’était probablement une technologie qui était parfaite à l’époque et qui répondait aux besoins, malheureusement après toutes ces années-là ce qu’on se rend compte que c’est très coûteux pas seulement en terme de sous, mais aussi en terme de temps et d’énergie , explique la mairesse qui précise que la Ville a demandé l’avis d’une firme externe.

Finalement, on n’a pas beaucoup de pouvoir sur l’eau que les gens utilisent. En dehors de l’utilisation quotidienne soit la douche, le lave-vaisselle, la laveuse, il reste 10 %. Donc c’est beaucoup beaucoup d'efforts pour avoir très peu d’impacts et très peu d’impacts environnementaux , affirme Geneviève Dubois.

Les compteurs resteront en place pour des fins de monitorage, mais n’auront donc plus d’incidence sur la tarification.