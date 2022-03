L’Alberta a la dette moyenne et le taux de défaillance les plus élevés au Canada

L'Alberta a la dette moyenne et le taux de défaillance les plus élevés au pays pour le quatrième trimestre de 2021, selon Equifax Canada.

Le dernier rapport d'Equifax sur les tendances du crédit indique que la dette globale des consommateurs à l'échelle du pays a augmenté de 7,9 % par rapport au quatrième trimestre de 2020 pour atteindre un total de 2,2 billions de dollars.

Baisse vraiment positive

Bien que l’Alberta ait la dette moyenne la plus élevée du Canada, soit 25 172 $, elle a diminué de 2,64 % au quatrième trimestre de 2021 par rapport à la même période en 2020. La dette moyenne nationale n'a diminué que de 0,6 %.

Selon Rebecca Oakes, vice-présidente adjointe pour l'analyse avancée d'Equifax Canada, la baisse importante de la dette moyenne est vraiment positive pour l'Alberta.

Dans la province, Fort McMurray avait la dette moyenne la plus élevée, soit 37 987 $.

En ce qui concerne les taux de défaillance, Rebecca Oakes rappelle que l'Alberta a tendance à être un peu plus volatile que le reste du Canada en raison de l'économie provinciale et des variations des prix du pétrole.

Le taux de défaillance est une mesure de la capacité de rembourser les prêts et les soldes sur les cartes de crédit.

Au quatrième trimestre, le taux de défaillance de l'Alberta était de 1,26 %, comparativement à la moyenne nationale de 0,86 %.

Elle rappelle toutefois qu’il s’agit de niveaux de défaillance bien inférieurs à ceux d’avant la pandémie.

La variation nationale du taux de défaillance d'une année sur l'autre pour le quatrième trimestre de 2021 a diminué de 20,65 %, tandis que le taux de l'Alberta a baissé de 14,38 %.

Selon Rebecca Oakes, les aides financières gouvernementales et l'épargne accumulée pendant la pandémie pourraient, entre autres, expliquer la baisse des taux de défaillance à la fin de 2021.

Difficulté à prévoir le prochain trimestre

Les dépenses par carte de crédit au dernier trimestre de 2021, ont été en hausse de 14,4 % par rapport au même trimestre en 2020 à l'échelle nationale.

Cependant, toujours selon Rebecca Oakes, les Canadiens suivaient leurs paiements plus que d'habitude.

Elle affirme toutefois qu'il est difficile de prédire comment les taux de défaillance et la dette moyenne pourraient évoluer dans les mois à venir en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment l'augmentation de l'inflation, les effets mondiaux du conflit en Europe, la diminution des aides financières gouvernementales aux particuliers et la hausse des taux d'intérêt.

Cette instabilité et cette incertitude rendent également difficile de prédire la direction du marché immobilier, ajoute-t-elle.

Le montant des nouveaux prêts hypothécaires a chuté à l'échelle nationale de 8,1 % au quatrième trimestre de 2021 par rapport au quatrième trimestre de 2020 en raison de la hausse des prix des maisons, selon le rapport d'Equifax.

Selon Mme Oakes, avec l'augmentation du coût de la vie, le marché devrait se stabiliser à un moment donné.

Avec les informations de Dave Gilson