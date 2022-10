Scandale sexuel : Hockey Manitoba retire son soutien à Hockey Canada

Hockey Manitoba annonce ne plus appuyer Hockey Canada, secouée par divers scandales d'agressions sexuelles depuis le printemps dernier. La fédération sportive manitobaine fait volte-face, mais ne coupe pas sa contribution financière.

Pourtant au mois d’août, le directeur général de Hockey Manitoba, Peter Woods, a défendu le leadership de l'organisme national lors d'une entrevue radiophonique à CBC

Je crois qu'ils ont les bonnes personnes qui dirigent cette organisation, et qu’ils ont beaucoup d'expérience dans le monde du hockey , avait notamment déclaré M. Woods.

Dans un communiqué de presse, jeudi, Hockey Manitoba n'a pas fourni de détails concernant ce changement de cap.

Lundi, une enquête parue dans les pages du Globe and Mail, révélait qu'Hockey Canada dispose d’un deuxième fonds pour régler les dossiers d’agression sexuelle.

De plus, Hockey Manitoba n'est pas allé jusqu'à annoncer une coupure des liens avec l'organisation, comme l'a fait Hockey Québec, mardi.

Les fédérations de hockey québécoise et ontarienne ont suspendu leurs contributions financières à l'organisation nationale. Cette décision a d'ailleurs été saluée par la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge.

L'organisme manitobain ne donne également pas de précision à savoir s'ils envisagent cette possibilité.

Dans son communiqué, Hockey Manitoba appuie cependant l'appel des députés fédéraux en faveur d'un changement à la tête de la fédération nationale.

L'organisme provincial demande aussi à Hockey Canada de revoir son plan d'action pour inclure la consultation d' experts en éducation et en prévention des violences sexuelles et de discrimination.

Par cette missive, Hockey Manitoba joint sa voix aux nombreuses critiques à l'endroit de la fédération nationale de hockey.

Peter Woods est le directeur général de Hockey Manitoba. Photo : Radio-Canada

Mercredi, le premier ministre du Canada Justin Trudeau n'a pas caché son exaspération devant les médias.

Il réagissait au troisième passage de Hockey Canada devant un comité parlementaire. L'organisme continuait à défendre ses dirigeants devant un comité parlementaire et à prôner la stabilité.

Le fait qu'ils ne comprennent pas que les gens ont complètement perdu confiance dans ce qu'ils sont en train de faire, ça prolonge le mal. On ne veut pas voir disparaître Hockey Canada au complet, on veut tout simplement remplacer les gens et la culture , a lancé M. Trudeau.

Hockey Manitoba affirme qu'elle n'émettra pas d'autres commentaires aux médias avant que d'autres développements ne se produisent sur la scène nationale . La fédération attend entre autres le dépôt prochain du rapport de l'ex-juge de la Cour suprême du Canada, Thomas Cromwell qui examine le fonctionnement de la gouvernance de Hockey Canada.

Skip The Dishes retire sa commandite à Hockey Canada

Par ailleurs jeudi, l'entreprise winnipégoise Skip The Dishes a annoncé le retrait de sa commandite à Hockey Canada se disant profondément troublée par les récentes allégations .

Cette dernière était l'application officielle de livraison de nourriture pour Hockey Canada.

Mercredi, Telus, la Banque Scotia et Tim Hortons ont annoncé s'éloigner du programme de hockey masculin de Hockey Canada. Canadian Tire a quant à lui coupé totalement ses liens avec la fédération sportive.

Avec des informations d'Andrew Wildes