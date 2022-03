Une cinquantaine de navires attendus à La Baie en 2022

C’est ce qu’a révélé la directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, lundi soir. À l’heure actuelle, 55 itinéraires de croisières internationales incluent un arrêt au quai d’escale, à La Baie.

On a un calendrier déjà bien rempli. Est-ce qu’il y aura des changements? C’est à voir, mais ce sont des chiffres similaires à 2019 , a mentionné Mme Nemey, invitée à commenter les nouvelles règles sanitaires pour les croisières internationales dévoilées par Transports Canada.

À titre d'exemple, un navire de la compagnie Princess fera escale le 7 octobre, dans le cadre d'une croisière Québec-New York offerte présentement sur le site Internet de l'entreprise. Également, le navire Silver Whisper fera un retour à La Baie le jeudi 20 octobre au coeur d'une autre croisière New York-Québec de la compagnie Silversea.

Les passagers et les employés devront être entièrement vaccinés contre la COVID-19. Les passagers devront passer un test PCR dans les 72 heures avant d'embarquer, ou passer un test rapide (antigénique) 24 heures avant l'embarquement.

Priscilla Nemey est directrice générale de Promotion Saguenay. Photo : Radio-Canada

C’est le signal qu’on attendait de Transports Canada pour envisager une saison de croisières , a déclaré la directrice générale de Promotion Saguenay.

Environ 60 000 visiteurs ont débarqué à Saguenay en 2019 lors de la dernière année où les géants des mers ont accosté au quai d’escale. Priscilla Nemey est heureuse de constater que Saguenay figure encore parmi les destinations privilégiées des croisiéristes en vue de la prochaine saison.

On réalise et on constate que la destination de Saguenay a gardé son pouvoir attractif et que les lignes de croisière et on l’espère, les voyageurs, ont toujours le même intérêt pour découvrir notre coin de pays. C’est une très bonne nouvelle, et on voit déjà qu’il y un bel intérêt pour 2023 et 2024.

Le premier paquebot est attendu pour le 25 avril, mais ce n'est qu'à compter du mois d'août, lors de la haute saison des croisières, que la grande majorité des touristes débarqueront dans la région.

D'après une entrevue de Mélanie Patry