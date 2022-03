Senneterre inaugure sa nouvelle piscine de 9,5 M $

Construite au coût de 9,5 M $ et ouverte depuis octobre, la piscine vient desservir à la fois la clientèle étudiante, mais aussi la population en général de Senneterre, Senneterre-Paroisse et Belcourt. Elle vient prendre la relève de la piscine de l’Aqua-Spec, construite en 1952 et devenue désuète.

Je n’ai pas de mot pour décrire comment on est fier, a lancé la mairesse Nathalie-Ann Pelchat. C’est tellement beau. On y a travaillé de longue date, mais on voulait tous y arriver et c’est un bel accomplissement.

Quelques dizaines de personnes ont assisté à la conférence de presse ce lundi. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

D’une longueur de 25 mètres, la piscine comprend quatre couloirs et une rampe qui facilite l’accès à l’eau pour les gens à mobilité réduite.

Pour nos élèves, c’est beaucoup plus accessible qu’à l’Aqua-Spec, où les transports en autobus devenaient coûteux, ajoute la mairesse. Aussi, ça sera un atout pour notre population et celle des villes environnantes qui vont pouvoir en profiter. On va attirer des gens et même pouvoir tenir des compétitions. On veut vraiment ouvrir notre offre de services.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Partenaire à la réalisation du projet, le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois y voit un élément supplémentaire pour favoriser la réussite scolaire.

Il y avait beaucoup d’investissement à faire sur l’ancienne piscine et la venue de cette infrastructure vient consolider de la qualité pour nos élèves, souligne le directeur général Jean-François Pressé. Notre clientèle pourra y avoir accès pendant les cours d’éducation physique, mais ça va aussi développer tout le milieu sportif à Senneterre. Quand des jeunes ont tout ce qu’il faut pour se développer dans le sport, c’est un facteur de réussite dans la vie de tous les jours.

Le député Pierre Dufour, qui a dû dénicher du financement supplémentaire à la dernière minute pour assurer la concrétisation du projet en 2020, est convaincu de l’importance d’une telle infrastructure pour le secteur de Senneterre.

Le ministre Pierre Dufour était présent pour l'inauguration ce lundi. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard