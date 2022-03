Le Collège Cambrian offre un programme de gestion en hôtellerie

À compter de mai, l'établissement postsecondaire de Sudbury offrira un programme de deux ans intitulé Hôtellerie - Gestion d'hôtels et de restaurants.

C'est la première fois depuis 2012 que ce programme est disponible sur le campus principal. Avec la réintroduction d’un tel programme, Cambrian s'enorgueillit de devenir le seul collège du Nord de l'Ontario à offrir une telle formation.

Le Collège Cambrian dans le Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / CBC

Les représentants du secteur du tourisme et de l’hôtellerie ne croient pas que les choses vont s’améliorer pour eux avant un effort soutenu de la part de l’industrie et de la formation d’une nouvelle cohorte d’employés.

Le secteur de l'hôtellerie a été particulièrement touché depuis le début de la pandémie , explique Brian Lobban, doyen des écoles de commerce et d'informatique du Collège Cambrian. Ce programme aidera à reconstruire la main-d'œuvre hôtelière, qui a été ravagée par la COVID-19.

Des étudiants en Techniques de gestion hôtelière Photo : Radio-Canada / Martine Côté

Les cours enseignés dans le programme comprennent les boissons et la création de cocktails, la nourriture et la théorie de la nutrition, la gestion des banquets, de la restauration et des chambres, les jeux et les casinos, la gestion immobilière, le droit de l'hôtellerie et les risques ou encore la commercialisation.

Les étudiants devront également effectuer un stage obligatoire en industrie durant leur dernier semestre. Une connaissance approfondie des opérations hôtelières et touristiques sera étayée par des compétences efficaces en leadership et en gestion, assure le Collège.