Tuerie de Portapique : les familles continuent de réclamer les témoignages des policiers

Les familles des victimes veulent entendre de vive voix les témoignages des policiers qui sont intervenus directement à Portapique, leurs superviseurs qui étaient aux commandes de l’opération et un opérateur clé du 911.

Leurs avocats pourraient ainsi contre-interroger les policiers et leur poser des questions qui pourraient apporter des éclaircissements à certains documents qui détaillent les événements des 18 et 19 avril 2020.

Plusieurs questions demeurent sans réponse au sujet du commandement des opérations à Portapique, selon l’avocate Sandra McCulloch : par exemple, à savoir pourquoi un barrage routier a été érigé à l’ouest, mais pas à l’est de la communauté, sur la route 2.

Sandra McCulloch veut également interroger un officier superviseur, le sergent-chef Brian Rehill, à propos de son commentaire selon lequel l'envoi de plus de policiers dans l'enclave aurait créé le risque qu'ils se tirent les uns sur les autres.

Les familles des victimes souhaitent également comprendre pour quelles raisons seulement trois agents se trouvaient sur le terrain pendant les 90 premières minutes de la tuerie, comment le tueur a réussi à s’échapper de la traque et pourquoi la Gendarmerie royale du Canada GRC a tardé à diffuser la description du tueur.

Revivre le traumatisme

De leur côté, les avocats de la Fédération de la police nationale refusent que les agents comparaissent.

Les avocats de la Gendarmerie royale du Canada GRC et du syndicat des policiers de la Gendarmerie royale du Canada GRC ont affirmé que les questions aux agents peuvent être répondues par écrit et qu'il serait peut-être plus pertinent de les appeler plus tard au cours des audiences.

« Certains de ces hommes et ces femmes ayant 20, 25, 30 ans de services ont vu 22 personnes tuées ce jour-là, dont un des leurs. Ils sont traumatisés autant que les Néo-Écossais, voire plus. » — Une citation de Lori Ward, avocate du Bureau du procureur général du Canada

La Gendarmerie royale du Canada GRC a tenté de faire rejeter en bloc les demandes de comparution de ces agents lors de la deuxième semaine des audiences, en proposant aux commissaires un rapport d’un professeur de psychologie qui conclut sans avoir évalué les policiers que ceux-ci risquent d’être traumatisés une deuxième fois s’ils sont appelés à témoigner.

Par ailleurs, les trois premiers agents de la Gendarmerie royale du Canada GRC à répondre à la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse ont déclaré à l'enquête publique l'année dernière qu'ils seraient disposés à témoigner, bien que les avocats de la GRC se soient récemment opposés à ce qu'ils prennent la parole.

Deux agents de la GRC observent un moment de silence à la mémoire de l'agente Heidi Stevenson, tuée dans les événements tragiques de la nuit du samedi 18 avril à Portapique en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La procédure de la commission a pour mandat de tenir compte des traumatismes.

La commission a finalement décidé de ne pas tenir compte de ce rapport, et d’évaluer au cas par cas chacune des demandes de comparution.

Cet examen aura lieu au cours des prochains jours, mais la commission n’a pas donné de date limite pour rendre sa décision.

La Commission des pertes massives doit faire la lumière sur les meurtres de 22 personnes en l’espace de 13 heures, les 18 et 19 avril 2020.

Les audiences de la Commission des pertes massives reprendront mercredi.

Avec les informations de Kheira Morellon, d'Adrien Blanc et de la Presse canadienne